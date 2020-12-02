«УРАЛХИМ» приобрел контрольный пакет акций «Уралкалия»

АО «ОХК «УРАЛХИМ» объявляет о закрытии сделки по приобретению акций ПАО «Уралкалий» одного из крупнейших мировых производителей хлористого калия. В результате сделки АО «ОХК «УРАЛХИМ» получило право распоряжаться более 75% уставного капитала ПАО «Уралкалий».

Приобретение АО «ОХК «УРАЛХИМ» контроля над ПАО «Уралкалий» обеспечит компаниям возможность продолжения последовательной политики повышения эффективности производства, логистики и продаж обеих групп за счет формирования пакетных предложений потребителям, а также возможность представлять самый широкий спектр продуктов на основе азота, калия и фосфора на ключевых рынках потребления по всему миру.

Приобретение контрольного пакета акций ПАО «Уралкалий» было профинансировано ПАО Сбербанк в рамках долгосрочного кредитного соглашения, структурированного как синдицированный кредит в российском праве(по форме документации Russian LMA).

Дмитрий Мазепин, председатель Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

«Приобретение «УРАЛХИМом» контрольного пакета в «Уралкалии» является коммерческим проектом, обусловленным высокой маржинальностью рынка калийных удобрений, уверенностью в его дальнейшем росте и стабильным спросом на продукцию компании. Мы видим потенциал повышения эффективности «УРАЛХИМа» и «Уралкалия» в результате обмена опытом, стандартизации процессов, совместного применения лучших практик.

Сделка со Сбербанком явилась логичным продолжением плодотворного взаимодействия банка и «УРАЛХИМа». Сбер является стратегическим и надежным партнером компании как по линии финансирования и традиционных банковских сервисов, так и в рамках внедрения передовых цифровых решений и повышения эффективности. Мы благодарим банк за доверие и оказанную помощь в финансировании и организации этой сложноструктурированной сделки в короткие сроки и высоко ценим наше взаимовыгодное партнерство».