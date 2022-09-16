«Уралхим» приобрел 125 тонн песка для детских садов Кирово-Чепецка

При поддержке филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» обновили песочницы в детских садах Кирово-Чепецка. В рамках сотрудничества Компании с дошкольными учреждениями был закуплен песок для 19 детских площадок.

Николай Колупаев, депутат городской думы, главный архитектор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

«Раз в год песок в песочницах рекомендуется заменять. К нам обратились представители детских садов города с просьбой помочь. «Уралхим» приобрел 125 тонн песка, который соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеет все необходимые сертификаты».

Компания регулярно реализует социальные проекты в городе. Так по программе «Уралхим» — детям» при поддержке филиала «КЧХК» ежегодно открываются корпоративные группы в детских садах: помещения ремонтируются и укомплектовываются всем необходимым для комфортного пребывания и всестороннего развития детей. Корпоративные группы создаются по соглашению о сотрудничестве между «Уралхимом», администрацией Кирово-Чепецка и детскими дошкольными учреждениями сроком на четыре года. По истечению этого времени помещение передается в пользование муниципалитету. Всего за время действия программы было открыто 23 группы.