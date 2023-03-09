«Уралхим» принял участие в профориентационной игре «Город мастеров»

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» выступил партнером профориентационной игры «Город мастеров» в Кирово-Чепецке.

Мероприятие проводится для учащихся старших классов. В игровой форме они знакомятся с предприятиями Кирово-Чепецка и необходимыми на них профессиями. Каждая организация-участник готовит конкурсы для школьников, где они могут получить призовые баллы. Очной игре предшествовал творческий онлайн-этап: школы представляли свои варианты эмблемы «Города мастеров».

Филиал «КЧХК» ежегодно участвует в «Городе мастеров». В этом году предприятие подготовило задачи по периодической системе элементов Д.И. Менделеева. Участники расставляли элементы таблицы по возрастанию или убыванию различных параметров (валентность, молекулярная масса, окислительные свойства и т.д.).

Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» по персоналу, депутат Законодательного собрания Кировской области:

Это интересное и, главное. полезное мероприятие для старшеклассников города. Именно в этом возрасте им предстоит определиться с выбором направления своего жизненного пути. Мы надеемся, что кто-то из них свяжет свою жизнь с родным городом и с «Уралхимом».