«УРАЛХИМ» поздравил ветеранов войны с новогодними праздниками

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» поздравил ветеранов Кирово-Чепецка – участников Великой Отечественной войны с новогодними праздниками.

В конце декабря депутаты городской думы Кирово-Чепецка совместно с городским Советом ветеранов адресно поздравили ветеранов с наступающими праздниками. Филиал «КЧХК» оказал помощь в приобретении подарков на новогодний стол.

– Мы очень рады, что смогли принести в дом каждого ветерана Великой Отечественной войны новогоднее настроение, радость и праздник. И мы благодарны компании «УРАЛХИМ», которая помогла нам приобрести сладкие подарки, – отметила председатель городского Совета ветеранов Елена Горшкова.

Костюмированные поздравления стали приятной неожиданностью для ветеранов. Сладкие подарки дополнили новогодние поделки и открытки, созданные учащимися школы №6 Кирово-Чепецка. Оригинальные украшения и елочки, домашний текстиль и написанные руками детей поздравления до глубины души тронули старожилов города.

– Нам нельзя оставаться в стороне и не поздравить наших ветеранов с этими светлыми праздниками. Они отдали многое, чтобы наше поколение сейчас радовалось таким приятным мгновениями, как встреча Нового года, – подчеркнул депутат городской думы, заместитель начальника цеха по ремонту технологического оборудования филиала «КЧХК» Андрей Митяшин.