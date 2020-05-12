«УРАЛХИМ» поздравил ветеранов сюбилеем Великой Победы

«УРАЛХИМ» поздравил ветеранов с юбилеем Великой Победы

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» поздравил участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов с Днем Победы.

По «Календарю Победы», спланированному совместно с Советом ветеранов КЧХК, каждый месяц проходили различные мероприятия, которые стартовали еще в прошлом году: уроки мужества, танцевальные вечера, встречи со школьниками города, праздничные акции.

В связи с пандемией COVID-19 и введенными ограничительными мерами ежегодные акции «Георгиевская ленточка» и «Вахта памяти» перенеслись на неопределенный период. Формат праздничных мероприятий сменился в сторону адресной помощи и поздравления ветеранов войны.

В предпраздничные дни – 6, 7 и 8 мая – представители филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» и ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» адресно поздравили участников войны и вдов Кирово-Чепецка. В поздравлениях также приняли участие депутаты городской Думы – сотрудники филиала «КЧХК». Шесть участников войны и 63 вдовы получили подарочные продуктовые наборы, стилизованные кружки, а также поздравительную открытку с подписями руководителей филиала «КЧХК», «ГалоПолимер», «Кирово-Чепецкого хлебокомбината», Совета ветеранов КЧХК и профсоюзной организации КЧХК. В подарок вошли и открытки, подготовленные юными участниками акции «Открытка ветерану», которая прошла накануне праздника. В ней приняли участие ученики школы № 7 и воспитанники детских садов города. Дополнили праздничные наборы денежные премии.

– Мы очень благодарны детям, которые поддержали акцию «Открытка ветерану». Мы получили более 80 открыток,каждая наполнена уважением к участникам войны и памятью об их подвигах. Думаю, такие поздравления тронули участников войны и вдов, – отметила Людмила Мальцева, председатель Совета ветеранов КЧХК.

Кроме того, по инициативе депутата Государственной Думы Рахима Азимова и Председателя Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрия Мазепина всем участникам Великой Отечественной войны Кировской области вручили подарочные наборы и денежные средства в размере двадцати тысяч рублей.

– Сегодня главное – сохранить память о героях Великой Отечественной войны и их подвиге. Мы не забываем участников войны, тружеников тыла, вдов. Им важны внимание и забота, особенно сейчас, в условиях сложившейся ситуации. Мы постарались максимально аккуратно, с соблюдением всех мер предосторожности, поздравить их. Приятно, что ведущие предприятия города поддержали сложившуюся традицию совместного поздравления, – отметил депутат городской думы Кирово-Чепецка, заместитель начальника цеха ремонта технологического оборудования филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Андрей Митяшин.

В честь юбилея Победы в официальной группе филиала «КЧХК» в социальной сети «Вконтакте» прошел праздничный марафон #детиопобеде. Этот проект собрал свыше 50 стихотворений, посвященных Великой Победе. Все они вошли в трогательный поздравительный ролик для участников Великой Отечественной войны. Также сотрудники предприятия приняли участие в создании общего музыкального видео компании «УРАЛХИМ» и исполнили песню «Нам нужна одна Победа».

– Благодаря упорству, храбрости и силе воли наших дедов и прадедов у нас сейчас мирная жизнь, мы можем жить счастливо и растить наших детей. Мы обязаны помнить, чем пожертвовала наша страна и каждая семья ради этого. Благодарим ветеранов за их подвиг и стараемся быть достойными тех, кто жив, и достойными памяти погибших, – подчеркнул директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Трушков.