«Уралхим» поздравил ветеранов города с Днем химика

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» организовал празднование Дня химика для ветеранов Кирово-Чепецка.

Мероприятие прошло на Октябрьской площади города и стало еще одним в календаре праздников к 45-летию предприятия. Весь юбилейный год связан с темой искусства, поэтому вечер для ветеранов прошел под названием «Искусство жизни».

Для гостей праздника выступали творческие коллективы культурно-обучающей организации «Дружба». Затем состоялся концерт городского вокально-инструментального ансамбля «Континенталь». В завершении мероприятия выступил популярный советский ансамбль «Синяя птица».

Елена Савина, глава Кирово-Чепецка:

Ветераны — это самая активная и позитивная часть горожан. Это носители и хранители традиций, которые были заложены отцами Кирово-Чепецка. Благодаря им сегодня здесь сохраняются на высоком уровне культура и образование. Благодарю за участие в жизни города и поздравляю с профессиональным праздником!

Виктор Медведков, директор представительства АО «ОХК «Уралхим» в Кирове, депутат Законодательного собрания Кировской области:

Именно ветераны строили и запустили одно из крупнейших предприятий по производству минеральных удобрений, ныне филиал «КЧХК». Приятно сказать, что многих знаю лично. Искренне поздравляю ветеранов с Днем химика и передаю добрые слова от руководства «Уралхима».