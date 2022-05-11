«Уралхим» поздравил Кирово-Чепецк с Днем Победы

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» ежегодно принимает активное участие в подготовке и праздновании 9 Мая. В год 77-летия Великой Победы предприятие приняло участие в тематических мероприятиях, организованных для работников филиала, ветеранов завода и жителей Кирово-Чепецка.

Так, накануне 9 Мая в школах Кирово-Чепецка прошли традиционные «Уроки мужества». Их провели представители Совета ветеранов КЧХК и Совета молодежи филиала «КЧХК». Они стали первыми в программе мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.

Также компания традиционно присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». У проходных завода каждый работник мог получить символ победы. Волонтеры – члены Совета молодежи предприятия поздравляли сотрудников с наступающим праздником и вручали черно-оранжевую ленту.

Депутаты городской Думы-сотрудники филиала «КЧХК» в канун Дня Победы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и вручили подарки от депутатов Государственной Думы Рахима Азимова и Олега Валенчука, Губернатора Кировской области Игоря Васильева, администрации Кирово-Чепецка, компаний «Уралхим» и «ГалоПолимер», кирово-чепецких предприятий АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат» и ООО «Абсолют вкуса».

По многолетней традиции накануне 9 мая сотрудники филиала «КЧХК» стали участниками Вахты памяти – почетного караула у мемориала Вечный огонь в Кирово-Чепецке. Молодежь предприятия вместе с ветеранами КЧХК с большим энтузиазмом относится к этому благородному делу.

Традиционно в Совете ветеранов КЧХК состоялась выдача материальной помощи участникам войны и вдовам.

Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» по персоналу, депутат ОЗС:

«К празднику Дня Победы и к ветеранам Великой Отечественной войны мы относимся с большим трепетом. Ветераны – настоящий пример того, как надо любить свою Родину, связь поколений в этот день очень важна. Приятно видеть, как к Вечному огню жители приходят вместе с детьми, которые с ранних лет узнают, что это за праздник и почему он так важен для нас».

9 Мая сотрудники филиала приняли участие в праздничном шествии. Вместе с ветеранами КЧХК они проследовали к Вечному огню, возложили цветы и почтили память погибших. Кроме того, многие заводчане встали в ряды «Бессмертного полка». «Уралхим» поддерживает проведение этой Всероссийской акции в Кирово-Чепецке, выступая партнером мероприятия.