«Уралхим» поздравил Кирово-Чепецк с 9 Мая

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» ежегодно принимает активное участие в подготовке и праздновании 9 Мая.

Накануне Дня Победы предприятие традиционно присоединилось к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Ленты были переданы в образовательные учреждения города. У проходных завода волонтеры — члены Совета молодежи предприятия поздравляли сотрудников с наступающим праздником и вручали символ Победы.

Георгиевские ленточки получили и учащиеся Кирово-Чепецка на уроках мужества, которые прошли в школах города. Депутаты городской Думы — сотрудники филиала «КЧХК» совместно с членами Совета ветеранов КЧХК рассказали им об истории всем известных песен войны.

Традиционно в Совете ветеранов КЧХК состоялась выдача материальной помощи участникам войны и вдовам. В жэках по месту жительства Совета ветеранов КЧХК прошли праздничные концерты и чаепития.

По многолетней традиции накануне 9 Мая сотрудники филиала «КЧХК» стали участниками Вахты памяти. Молодежь предприятия и ветераны КЧХК вместе несли почетный караул у мемориала Вечный огонь в Кирово-Чепецке.

Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и коммуникациям, депутат Законодательного собрания Кировской области:

День Победы — это важный и близкий каждому праздник, это память, которую бережно хранит каждая семья. Наш долг — чтить погибших героев и проявлять неустанную заботу о ветеранах. Подготовка и проведение мероприятий ко Дню Победы» ежегодно являются очень важными задачами для «Уралхима» и филиала «КЧХК».