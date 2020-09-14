«УРАЛХИМ» поздравил Кирово-Чепецк с 65-летним юбилеем

12 сентября, в День города Кирово-Чепецка, филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» провел праздничные мероприятия, посвященные юбилею города.

На территории арборетума у Центра культурного развития (ЦКР) прошла акция «Добрый росток». Впервые она состоялась в 2018 году по инициативе экологов филиала «КЧХК», и с тех пор проводится ежегодно. Участниками мероприятия стали руководство предприятия и города, депутаты городской думы и Законодательного собрания Кировской области,сотрудники экологического отдела завода.

За три года в арборетуме появилось более 65 видов растений. В субботу экологический десант высадил на территории еще 23 вида: пихта, береза, черемуха, сосна, лиственница и другие.

Заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу, депутат ОЗС, председатель комитета по экологической безопасности и природопользованию Елена Перминова отметила: «Наш завод–экологически ответственное предприятие. Мы помогаем создавать комфортные условия для жизни горожан, организуя различные мероприятия, направленные на защиту окружающей среды. Одним из них является акция «Добрый росток», которую «УРАЛХИМ» проводит уже третий год подряд. Посадка деревьев и кустарников на территории арборетума – это вклад предприятия в преображение и благоустройство города».

Параллельно в арборетуме прошел семейный экологический квест. В нем 15 семей Кирово-Чепецка проверили свои знания по биологии и экологии. Победители получили сувениры от компании «УРАЛХИМ».

После акции в ЦКР состоялась презентация третьего сезона чемпионата «УРАЛХИМиЯ» – популярного в Кирово-Чепецке состязания между школами.

На мероприятии директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Анатолий Шаблинский представил подарок Кирово-Чепецку от компании «УРАЛХИМ» к 65-летию города – арт-объект «Сердце города», который обустроят на набережной до конца 2020 года. Он будет выполнен в виде фирменного сердца-логотипа юбилея города, которое символизирует слияние рек Чепцы и Вятки. Сердце заключено в куб, и важным элементов конструкции является «корона» куба – силуэты самых известных зданий и сооружений Кирово-Чепецка. К тому же, внутри сердца будет встроена скамейка, и здесь можно будет не только сделать красивый кадр, но и отдохнуть.