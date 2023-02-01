Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» поздравил городской поисковый отряд «Кречет» с юбилеем. Организация занимается поисковой работой на местах сражений времен Великой Отечественной войны. В этом году коллективу исполнилось 10 лет.

Юбилейное мероприятие состоялось в Кирово-Чепецком «Центре образования им. А. Некрасова» в школьном Музее Боевой славы, на базе которого и был создан «Кречет». В ходе празднования юбилея прошли уроки мужества для учащихся Центра образования, состоялась передвижная выставка отряда и экспозиции школьного Музея, выставка пожарной техники и пожарно-технического вооружения ФГКУ «Специальное управление ФПС № 16 МЧС России».

«Уралхим» оказывает регулярную помощь «Кречету» отряду и является его основным партнером. Благодаря этому коллектив имеет возможность совершенствовать свою техническую базу и проводить регулярные поисковые работы. Ежегодно организуются экспедиции, участие в которых принимают старшеклассники «Центра образования им. А. Некрасова», трудные подростки, сотрудники и ветераны «Специального управления ФПС № 16 МЧС России» и активные горожане.

Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» по персоналу, депутат ОЗС:

Десять лет поисковый отряд «Кречет» объединяет под своим флагом любителей истории, людей с мужественным складом характера. Их дело очень важно для всех нас, а особенно — для будущих поколений. Они дают возможность узнать имена и судьбы тех, кто стоял на защите Родины. Это большой вклад в историю нашей страны, в сохранение памяти о подвиге советского народа.

В день юбилея Елена Перминова вручила коллективу отряда «Кречет» сертификат на 110 тысяч рублей на оплату части расходов экспедиций 2023 года.