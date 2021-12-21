«Уралхим» позаботился о здоровье и безопасности кирово-чепецких пациентов

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в рамках социального партнерства с ФБУЗ «МСЧ №52» ФМБА России выделил на модернизацию оборудования порядка 1 млн рублей. Главная цель преобразований – удобство, безопасность и здоровье пациентов.

В этом году полностью переоборудована палатная сигнализация в терапевтическом отделении хирургического корпуса МСЧ-52. На смену устаревшей проводной пришла беспроводная система с возможностью вызова постовой медсестры на пейджер. Кнопки вызова установлены везде, где человеку может потребоваться помощь: в палатах у каждой кровати, в санузле, в душевых.

«Перед установкой беспроводной системы вызова отделение было полностью отремонтировано. Пациенты пользуются системой вызова постоянно», – пояснил заместитель начальника по общим вопросам ФБУЗ «МСЧ №52» ФМБА России Александр Плотников.

Благодаря компании «Уралхим» закуплено и другое оборудование. В палате интенсивной терапии для новорожденных роддома появится многоканальный прикроватный монитор пациента – для динамического наблюдения за сердечно-сосудистой и дыхательной системой маленьких пациентов. Закуплен кардиорегистратор системы суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру, который позволит расширить объемы обследований определения степени выраженности стенокардии, качества и количества нарушений ритма.

Отсос медицинский для проведения диагностических и лечебных процедур будет использоваться при эндоскопических исследованиях для удаления жидкости и воздуха в осматриваемых органах. Набор инструментов для проведения транслюминальных эндоскопических лапароскопически-ассистированных вмешательств применяется для диагностирования камней и опухолей мочевого пузыря.

«Благодаря совместным усилиям системы здравоохранения и социально ответственного бизнеса сегодня возможно решить даже самые сложные задачи по модернизации лечебных учреждений. Важно, что выигрывают от этого жители города Кирово-Чепецка. Поддержка системы здравоохранения в нашем городе будет продолжена», – пояснила Елена Перминова, депутат Законодательного собрания, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу.