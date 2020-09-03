«УРАЛХИМ» построил и передал администрации г. Мураши спортивно-развлекательный комплекс

ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» завершило строительство детской спортивной площадки в городе Мураши Кировской области. Работы проведены в рамках благотворительной деятельности компании «УРАЛХИМ» по программам «УРАЛХИМ» – детям» и «УРАЛХИМ» – регионам».

Спортивно-развлекательный комплекс разделен на две части. Первая – это спортивная площадка, на которой оборудованы футбольное поле и баскетбольный корт. Для удобства и безопасности посетителей там смонтировано современное напольное покрытие, нанесена специальная разметка, установлены ворота и кольца. Кроме того, площадка огорожена специальным забором, не позволяющим вылетать мячам за ее периметр. Во второй части комплекса располагается детская площадка. Лестницы, горки, лабиринты, качели и другие веселые аттракционы обязательно соберут здесь всех местных детей. Ну а для их родителей рядом предусмотрены скамейки, а также комплекс воркаут-тренажеров.

По словам Александра Гусельникова, директора филиала-начальника депофилиала ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» – вагонного ремонтного депо Мураши, идея организовать спортивно-развлекательный комплекс возникла в прошлом году, уже в конце 2019 года был заключен договор с подрядчиком. А к реализации проекта приступили в мае текущего года. На строительство объекта было выделено более 3 млн рублей. Площадка построена с применением современных материалов, отвечает всем требованиям безопасности. Но самое главное – должна привлечь внимание и понравиться местным жителям.

Александр Гусельников, директор филиала - начальник депо филиала ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» - вагонное ремонтное депо Мураши:

«Местная администрация с большим воодушевлением восприняла эту идею, помогли нам найти подходящую пустующую площадку в центре. Итогом нашей работы можно считать не только современный спортивно-развлекательный комплекс с отличным дизайном и необходимой функциональной нагрузкой, но и такое необходимое развитие территории. Дети могут играть и веселиться под присмотром взрослых, спортсмены получили качественные и современные игровые поля со свободным доступом. Каждый житель сможет здесь найти для себя что-то привлекательное.

Спортивно-развлекательный комплекс был построен на муниципальной земле. После завершения строительства и подписания документов заказчиком и подрядчиком, «УРАЛХИМ-ТРАНС» передал площадку в собственность администрации города Мураши.

За последние несколько лет уже третий большой благотворительный проект компании «УРАЛХИМ», реализованный в Мурашах. Так в 2018 году был отремонтирован фасад местного детского сада №3, который посещают дети сотрудников филиала «УРАХИМ-ТРАНС». Кроме того, на территории этого дошкольного учреждения построена новая красивая развлекательная площадка. В том же году было отремонтировано помещение, находившееся на территории вагонного ремонтного депо «Мураши». Проведено его переоборудование под теннисный зал, который был передан местной детской спортивной школе. Общая сумма расходов на благотворительную и спонсорскую деятельность в 2019 году компании «УРАЛХИМ» составила 662,2 млн руб.