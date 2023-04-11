



Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» подвел итоги грантового конкурса среди школ Кирово-Чепецкого района.



Напомним, в конце марта свои проекты представили шесть образовательных учреждений из Бурмакино, Ключей, Филиппово, Кстинино, Фатеево и Полома. Конкурсная комиссия должна была определить двух победителей, кто получит гранты по 100 тысяч рублей.



Лучшими в этом году признаны школы Полома и Кстинино. В Поломе планируют закупить компьютерное оборудование для школьного краеведческого музея — для создания цифровой среды самого музея и помощи школьникам по написанию исследовательских работ. Проект

школы Кстинино предполагает организацию «Зеленой лаборатории» с гидропонной установкой для выращивания зеленых культур в беспочвенной питательной среде.



Еще два проекта — школ Фатеево и Бурмакино — будут реализованы за счет соглашения о социальном партнерстве между Компанией и Кирово-Чепецким районом. Здесь будут созданы рекреационные зоны с современной мебелью и ярким ремонтом для творческих занятий

школьников.



Победители получат гранты в апреле. До 1 сентября этого года они должны будут завершить реализацию проектов. Осмотр и оценку их внедрения конкурсная комиссия проведет в началеучебного года.



Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и коммуникациям, депутат Законодательного собрания Кировской области:



Качественное образование для детей в регионах присутствия — одна из приоритетных целей социальной политики Компании. Мы надеемся, что благодаря проектам, реализуемым совместно с «Уралхимом», уровень образования и мотивация школьников к обучению будут

только расти.