«Уралхим» подвел итоги грантового конкурса среди школ Кирово-Чепецкого района

ОБЩЕСТВО

11 апреля 2023 162 0
На печать

 



   Филиал «КЧХК»  АО «ОХК «Уралхим» подвел итоги  грантового  конкурса  среди школ Кирово-Чепецкого района. 


Напомним, в конце марта свои проекты  представили шесть образовательных учреждений из Бурмакино, Ключей, Филиппово, Кстинино, Фатеево и Полома.  Конкурсная комиссия  должна была определить двух победителей, кто получит гранты по 100 тысяч рублей. 


Лучшими в этом году  признаны  школы Полома и Кстинино.  В Поломе планируют закупить компьютерное  оборудование для школьного краеведческого музея  —  для создания цифровой среды самого музея и помощи школьникам по написанию исследовательских работ.  Проект 
школы Кстинино предполагает организацию «Зеленой лаборатории» с гидропонной установкой для выращивания зеленых культур в беспочвенной питательной среде.


Еще два проекта  —  школ Фатеево и Бурмакино  —  будут реализованы за счет соглашения  о социальном партнерстве между Компанией и Кирово-Чепецким районом. Здесь будут созданы рекреационные зоны  с современной мебелью и ярким ремонтом  для творческих занятий
школьников.


Победители получат гранты в апреле. До 1 сентября этого года они должны будут завершить реализацию проектов.  Осмотр и оценку их внедрения конкурсная комиссия проведет  в началеучебного года.


Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и коммуникациям, депутат Законодательного собрания Кировской области:


Качественное образование для детей  в регионах присутствия  —  одна из приоритетных целей социальной политики Компании.  Мы надеемся, что благодаря проектам, реализуемым совместно с «Уралхимом»,  уровень  образования и мотивация школьников к обучению  будут 
только расти.

 

ТЕГИ

«УРАЛХИМ»

Комментарии

0 комментариев

Оставить свой комментарий

Улучшится ли работа Фонда капитального ремонта под контролем Госжилинспекции?