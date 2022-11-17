«Уралхим» подвел итоги грантового конкурса среди школ Кирово-Чепецка

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» подвели итоги грантового конкурса среди школ Кирово-Чепецка. Грантовый фонд составил более 4 млн рублей.

Гранты от 200 до 500 тысяч будут направлены на реализацию различных проектов. Среди них — интерактивная видеостудия, коворкинг, информационно-библиотечный центр, естественнонаучная лаборатория, VR-проекты. Всего в этом году приняли участие 14 учебных заведений. В том числе впервые присоединилась школа микрорайона Каринторф с проектом преобразования актового зала, в котором появится оборудование для проведения мультимедийных занятий и мероприятий. А также школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с проектом тренажерного зала для детей с инвалидностью.

Директору многопрофильного лицея сертификат на грант в 500 тысяч рублей Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» по персоналу, депутат Законодательного собрания Кировской области, вручила на торжественном вечере, посвященном 30-летию образовательного учреждения. Проект «Образовательные технологии виртуальной и дополненной реальности». Грант в 500 тысяч рублей школе №6 вручит на юбилейном вечере, посвященном ее 40-летию, Александр Байдин, заместитель энергетика цеха азотной кислоты филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Кирово-Чепецкой городской думы.

Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» по персоналу, депутат Законодательного собрания Кировской области:

Традиция, грантового конкурса, который мы проводим, прижилась в городе. Мы видим заинтересованность школьных коллективов в участии и победе. Проекты тщательно прорабатываются, благодаря чему интерактивные студии, современные лаборатории, творческие коворкинги позволяют вовлекать школьников в образовательный процесс и стимулировать интерес к изучению нового материала.

Остальным представителям учебных заведений сертификаты Елена Перминова вручила на совещании в департаменте образования. Реализовать свои проекты и предоставить отчет о выполнении школы должны до конца учебного года.