«Уралхим» подписал традиционные соглашения о социальном партнерстве с районами Кировской области
ОБЩЕСТВО
ЭКОНОМИКА
Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» подписал соглашения о социальном партнерстве с девятью муниципальными образованиями региона, интересы жителей которых в Законодательном собрании Кировской области представляют депутаты-сотрудники компании.
Мероприятие состоялось 27 января в Кирове. В нем приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев, председатель областного Законодательного Собрания Роман Береснев, депутаты ОЗС от компании «Уралхим» Елена Перминова, Александр Иванишин, Елена Горшкова, Валерий Метелев, Виктор Медведков и Борис Веснин, а также, исполняющий обязанности директора филиала «КЧХК» Андрей Северюхин; главы Афанасьевского, Верхнекамского, Мурашинского, Юрьянского, Опаринского, Подосиновского, Лузского, Кирово-Чепецкого районов и глава города Кирово-Чепецка.
«Уралхим» является давним и надежным партнером Правительства Кировской области в сфере реализации программ и мероприятий, имеющих особую социальную значимость. Очень важно, что в сегодняшних сложных условиях, вызванных пандемией, компания продолжает благотворительность и развитие социальной инфраструктуры. Успешный опыт сотрудничества компании является основой и примером для других предприятий региона», – подчеркнул губернатор Кировской области Игорь Васильев.
Поддержку районам в рамках социального партнерства компания «Уралхим» оказывает регулярно с 2011 года. Так, в 2021 году каждому из девяти районов было выделено порядка одного миллиона рублей на реализацию социально ориентированных проектов в сфере образования, физкультуры и спорта, культуры, транспортной инфраструктуры, охраны окружающей среды, молодежной политики. В прошлом году «Уралхим» безвозмездно передал в собственность Кировской области 296 квартир, в которых со своими семьями проживают педагоги, медики, работники социальной сферы.
«Наше предприятие работает стабильно, мы выполняем как производственную программу, так и программу модернизации и технического перевооружения производства. Ежегодно мы вкладываем значительные ресурсы в инвестиционный и кадровый потенциал завода. Результаты работы позволяют нам выполнять все взятые на себя социальные обязательства как в Кирово-Чепецке, так и еще в восьми районах Кировской области»,– рассказал и.о. директора филиала «КЧХК» Андрей Северюхин.
Главы районов рассказали о проектах, реализованных в рамках социального партнерства в 2021 году. При поддержке компании ремонтировались дороги, в сельских школах удалось ликвидировать предписания надзорных органов к началу учебного года и сделать ремонт, обновить спортивный инвентарь и весомую часть компьютерной техники, что стало острой необходимостью в условиях пандемии и дистанционного обучения.
«Сказать отдельное спасибо хочется за традиционную весеннюю акцию «Добрый урожай». Женщины в возрасте 55+ бесплатно получают удобрения производства компании «Уралхим». Используют их на своих садовых участках», – рассказала глава Лузского муниципального округа Людмила Беляева.
Ежегодно в рамках социального партнерства с компанией «Уралхим» районы получают поддержку в решении социально значимых вопросов, а предприятие год от года повышает кадровый потенциал региона, создавая более комфортные условия жизни для населения.
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