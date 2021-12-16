«Уралхим» поддерживает программу «Безопасный город» в Кирово-Чепецке

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» на условиях социального партнерства с администрацией муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», при участии МО МВД России «Кирово-Чепецкий» продолжает реализовывать комплексную программу «Безопасный город». Улицы Кирово-Чепецка оборудуют камерами видеонаблюдения, осуществляется работа добровольных народных дружин.

С 2013 года на поддержку программы «Безопасный город» компания «Уралхим» выделяет порядка одного миллиона рублей ежегодно.

За время действия программы на улицах Кирово-Чепецка с наиболее высоким пешеходным и автомобильным трафиком было установлено 55 камер видеонаблюдения. Система полностью охватывает проспект Мира, Вятскую набережную, улицу Ленина. Под наблюдением два выезда из города.

В 2021 году компания «Уралхим» профинансировала установку трех видеокамер на кольцевой развязке улиц Братьев Васнецовых, Алексея Некрасова и 60 лет октября. Была проложена оптоволоконная сеть от проспекта Мира по улице Луначарского до проспекта России. А по улице Луначарского установлены технологические шкафы, к которым в дальнейшем можно будет присоединить видеокамеры.

Сигнал с видеокамер поступает на сервер в администрацию города. Доступ к нему через оптоволоконную сеть есть у дежурной части полиции. С поста видеонаблюдения можно следить за происходящим в городе в режиме онлайн и отсматривать записи. Они хранятся 30 дней.

«Система видеокамер на городских улицах помогает осуществлять профилактику правонарушений, раскрывать преступления, контролировать дорожную обстановку, выявлять и пресекать нарушения ПДД. С помощью записей камер видеонаблюдения в 2021 году раскрыто около ста преступлений. Выражаем благодарность компании «Уралхим» за поддержку программы «Безопасный город» и надеемся на дальнейшее сотрудничество»,– прокомментировал Александр Уманец, начальник МО МВД России «Кирово-Чепецкий».

Систему видеонаблюдения можно использовать и при помощи мобильного приложения. Так, сотрудники коммунальных служб, отвечающих за уборку города, следят за порядком.

«Мы видим эффективность работы программы «Безопасный город». «Уралхим» намерен и в будущем активно поддерживать работу добровольной народной дружины и участвовать в расширении системы уличного видеонаблюдения», – отметил Александр Иванишин, депутат Законодательного Собрания Кировской области от компании «Уралхим».

В 2022 году места для установки камер видеонаблюдения в Кирово-Чепецке традиционно будут выбирать с учетом мнений инициативных жителей и консультаций полиции.