«УРАЛХИМ» поддержит проекты сельских школ

В филиале «КЧХК» прошел традиционный грантовый конкурс образовательных проектов школ Кирово-Чепецкого района. Мероприятие прошло при поддержке компании «УРАЛХИМ» и депутата Законодательного собрания региона, заместителя директора филиала «КЧХК» по персоналу Елены Перминовой.

Филиал «КЧХК» уже много лет поддерживает образовательные организации города и района. Грантовый конкурс в рамках масштабной программы «УРАЛХИМ-детям» направлен на улучшение качества образования в школах и развитие творческого потенциала учеников.

На конкурс были представлены проекты из шести образовательных учреждений Кирово-Чепецкого района: Каринки, Пасегово, Филиппово, Полома, Просницы и Кстинино. Выступающие поделились достижениями школ, рассказали, в чем нуждаются и с какими трудностями сталкиваются.

Комиссия в лице представителей компании «УРАЛХИМ» и администрации Кирово-Чепецкого района оценила презентации проектов, задала уточняющие вопросы.

Очень радует, что перед защитой проектов, педагоги ведут обширную подготовку, проводят опросы среди учащихся. Мнение детей надо учитывать. Дети всегда скажут правду. У районных образовательных организаций возможности для обновления материально-технической базы более чем скромные. Приятно, что грантовый конкурс стал нашим ежегодным мероприятием. Благодаря этому, мы можем совершенствовать учебный процесс в сельских школах на постоянной основе, – отметила Елена Перминова.

Всего будет выбрано два победителя, которые получат гранты на реализацию проектов в размере 100 тысяч рублей. Итоги будут подведены до конца учебного года.