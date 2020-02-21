«УРАЛХИМ» поддержит инновационные проекты школ

Руководители школ Кирово-Чепецка представили проекты по развитию образования в своих учреждениях на грантовом конкурсе филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ». С 2011 года компания помогает в реализации лучших инициатив учебных заведений города.

В 2019 году предприятие оказало поддержку на сумму пять миллионов рублей. Так, к примеру, в лицеебыл реализован проект по подготовке будущих инженеров-конструкторов, инженеров-химиков и IT-специалистов. Гимназия №2 развивает лингвистическое направление: в 2019 году здесь работал специализированный лагерь на иностранных языках, прошла окружная игра «MasterofEnglishskills», укрепились связи со специализированными вузами и регулярно проходили онлайн-уроки и обмен опытом с носителями языка из Англии, Франции и Испании.

В Кировском кадетском корпусе в прошлом году были оборудованы кинозал и тренажерный зал. В многопрофильном лицее продолжилась реализация проекта «Школа – вуз – предприятие», благодаря чему отмечено повышение результатов сдачи экзаменов и поступления в высшие учебные заведения страны. В школе № 10 успешно работает оборудованный в 2019 году на средства компании передвижной планшетный класс, в Центре образования имени Алексея Некрасова – «Музей дополненной реальности», в школе № 7 – проект по 3d-моделированию и технологиям. Школа № 6 реализовала проект «Островки радости», где дети и родители благоустраивают микрорайон, и продолжила работу научно-исследовательского клуба «Фабрика миров».

Директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Трушков поблагодарил руководителей школ за эффективную работу в 2019 году. Он отметил, что для предприятия важны качественное образование детей, профессиональное самоопределение, поступление в лучшие вузы региона и страны. Важно какразвитие учебных заведений, так и развитие педагогов. «Наше взаимодействие со сферой образования не ограничивается только финансами, специалисты завода организуют и принимают участие в олимпиадах, праздниках, фестивалях, экскурсиях и всегда готовы оказать консультационную и методологическую помощь. Поддержка школ продолжится и в 2020 году: на новые не менее интересные и полезные проекты мы запланировалипотратить более четырех миллионов рублей»,– рассказал Дмитрий Трушков.

В 2020 году учебные заведения – партнеры компании планируют развивать выбранные направления: инженерные, лингвистические, патриотические и другие. Защищая свои проекты, руководители школ рассказали о желании организовать медиа-студию и танцевальный зал, инженерную и цифровую лаборатории, интерактивную рекреацию, творческую и технологическую мастерские..

Уже несколько лет в городе реализуется направление «Инженерное образование»: с пяти лет дети могут заниматься в STEM-центре, с семи лет – в инженерной лаборатории, с 12 лет для подростков есть Кванториум с разными дисциплинами по интересам. Планируется и использование smart-образования. «Наша задача сейчас – продолжать создавать условия для реализации талантов и возможностей всех детей и повышать квалификацию педагогов. Взаимодействие с компанией «УРАЛХИМ» в этом играет ведущую роль», – отметила начальник департамента образования Кирово-Чепецка Нина Огородова.

Решение о проектах-победителях-2020 экспертная комиссия вынесет после изучения всех представленных материалов. Директор филиала «КЧХК» Дмитрий Трушков выразил надежду, что и другие предприятия Кирово-Чепецка подхватят инициативу сотрудничества с учебными учреждениями города и возьмут шефство над реализацией проектов. Участники встречи подчеркнули, что благодаря такому взаимодействию качество образования и мотивация школьников к обучению значительно выросли.

Дмитрий Трушков анонсировал третий сезон межшкольного чемпионата «УРАЛХИМиЯ». Он стартует в сентябре и будет посвящен юбилею Кирово-Чепецка.