«Уралхим» поддержит фестиваль «Под открытым небом»

«Уралхим» станет генеральным партнером фестиваля живой музыки «Под открытым небом – 2022», который пройдет 28 августа в Кирово-Чепецке на территории городского парка «ЛихоЛесье».

Перед гостями споют вокалисты и музыкальные группы Кирово-Чепецка: Артем Исупов, Анастасия Честных и группа «LIFE SONG», «SINGLE», Проект «Ветер», «Дядя Шутит», «Квадрат Ч», «Менталитет», «Континенталь», «Ночное радио», Владислав Байчурин. Артисты исполнят популярные хиты и каверы, а также песни собственного сочинения.

В прошлом году с инициативой о проведении музыкального праздника выступили активные жители города. Главным идеологом мероприятия стал музыкант Артем Исупов. Его предложение – собрать талантливых чепецких музыкантов и устроить вечер живой музыки под открытым небом – поддержали многие и помогли с организацией. Отклик был большой: гости приходили семьями.

Ксения Махнева, директор КОА «Дружба»:

«Фестиваль — отличная возможность музыкантам порадовать своих слушателей. Выражаю благодарность всем партнерам и организаторам. Совместными усилиями мы делаем жизнь в городе ярче и интереснее».

Мероприятие состоится при поддержке администрации города Кирово-Чепецка, КОА «Дружба», Кировского регионального парка активного отдыха «ЛихоЛесье» и информационных партнеров: газеты «Вперед», информационных порталов «Город Ч», «Чепецк РУ» и «PROгород Кирово-Чепецк», телеканала «АКТВ».