«Уралхим» поддержал всероссийскую акцию по сохранению лесов

В Кировской области прошла всероссийская акция «Сохраним лес», в которой приняли участие молодые специалисты филиала «КЧХК».

Акция прошла 10 сентября на территории Рубежницкого лесничества в рамках национального проекта «Экология». Участие в ней приняли волонтеры, школьники, студенты, работники лесничеств, сотрудники предприятий и региональных органов власти Кировской области, в том числе и представители совета молодежи филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим».

На общей площади в несколько гектаров было высажено около 4000 саженцев двухлетней сосны. Перед началом участникам провели инструктаж, как правильно и без вреда корневой системе посадить молодое дерево.

«Леса – это наше богатство, наши легкие, то, чем мы дышим и живем. Если сегодня не позаботиться о нем, завтра мы уже не сможем насладиться прогулками на свежем воздухе, – рассказал Евгений Пирогов, инженер по испытаниям и измерениям, 4 цех. – Уверен, что мы делаем одно большое и нужное дело».

Впервые акция «Сохраним лес» была проведена в России в 2019 году. За это время участниками было высажено более 80 млн деревьев. Задача кампании 2021 года – восстановить леса после пожаров, снизить негативные последствия климатических изменений.

«Сохраним лес» – это ежегодная масштабная акция по восстановлению российских лесов. Я рад, что наше предприятие, наша молодежь не обходит его стороной, – отметил Олег Бронников, заместитель председателя совета молодежи филиала КЧХК, инженер-конструктор, цех электроснабжения.

Также в середине сентября компания «Уралхим» запустила экофлешмоб «Даешь кислород», основная идея которого – сделать воздух чище, а значит мир – лучше. Все сотрудники компании могут поучаствовать в акции по посадке саженцев деревьев и кустарников, зафиксировав посадку на фото или видео, и выложить в соцсети с хештегами #ДаешьКислород и #Уралхим.