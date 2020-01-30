«УРАЛХИМ» поддержал региональный этап турнира «Золотая шайба»

В январе при поддержке филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» прошел региональный этап Всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба».

Кирово-Чепецкий филиал компании «УРАЛХИМ» является генеральным партнером турнира с 2016 года. Компания ежегодно вкладывает средства в развитие юношеского хоккея. «Золотая шайба» - состязание для начинающих хоккеистов. В 2020 году участники были разделены на три возрастные группы: 2009-2010, 2007-2008 и 2005-2006. Победа на областном уровне гарантировала командам участие в финальных всероссийских соревнованиях.

За главный приз боролись восемь командстаршей возрастной группы, три сборные средней возрастной группы и девять команд младшей возрастной группы. Лидером соревнований среди старших стала сборная «Вятка». В средней и младшей категориях победу одержали хоккеисты команды «Союз». Все три сборные будут представлять Кировскую область на финальном этапе турнира в Сочи.

Директор филиала «КЧХК» Дмитрий Трушков приветствовал юных спортсменов на церемониях награждения. Он отметил: «В Кировской области развитию детского и юношеского хоккея уделяется большое внимание. Турнир «Золотая шайба» - это соревнования для тех, кто мечтает о большом спортивном будущем и стремится к нему. Компания «УРАЛХИМ» поддерживает эти соревнования и юных хоккеистов».

Призеры соревнований получили подарки от компании «УРАЛХИМ»: сертификаты на приобретение клюшек, спортивной формы и экипировки.