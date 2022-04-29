«Уралхим» поддержал проведениеXVII Всероссийской конференции по экологии

В Кирове прошла XVII Всероссийская научно-практическая конференция «Экология родного края: проблемы и пути их решения».Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» традиционно выступил партнером мероприятия.

Всего на конференцию поступило 217 работ от 432 авторов из 92 организаций (институтов Российской Академии Наук, государственных университетов, научных школ). Все работы на экологическую тематику: от разнообразия растений и животных до очистки сточных вод и сохранения почв. За 17 лет региональное мероприятие выросло до международного масштаба,среди участников есть исследователи из ближнего зарубежья.

На торжественном открытии конференции выступили представители научного сообщества, общественности, региональных министерств и ведомств, городской администрации, предприятий-партнеров.

Марина Мельник, заместитель главного инженера филиала «КЧХК» по экологии, начальник экологического отдела, член Общественной палаты Кировской области:

«В каждом регионе есть как перечень нерешенных и очень важных экологических вопросов, так и свой позитивный и очень интересный опыт по охране окружающей среды. Наша задача – транслировать положительную практику и преодолевать негативные моменты. От совместных решений, обсуждений, перспективных разработок зависит то, каким будет наш город, регион, страна и даже планета в будущем».

На протяжении многих лет компания «Уралхим» плодотворно сотрудничает с ВятГУ. Специалисты-экологи совместно с лабораторией биомониторинга вуза активно взаимодействуют в плане научных изысканий и минимизации экологических рисков.

«Уралхим» поддержал выпуск двух сборников научных статей по итогам конференции. Они будут переданы в крупнейшие библиотеки России и Кировской области и станут доступны для изучения.