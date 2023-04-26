«Уралхим» поддержал проведение XVIII Всероссийской конференции по экологии

В Кирове на базе Вятского государственного университета (ВятГУ) прошла XVIII Всероссийская научно-практическая конференция «Экология родного края: проблемы и пути их решения». Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» традиционно выступил партнером мероприятия. В этом году мероприятие было посвящено 650-летию города Кирова.

Всего в конференции приняли участие более 300 человек из 39 городов страны и ближнего зарубежья. В ходе конференции рассматривались вопросы экологической тематики различного уровня: от экологии микроорганизмов до проблем региональных масштабов. Помимо научных секций для участников были организованы тематические площадки: деловая игра, выставка проектов благоустройства городской среды и деловая игра «Кто приберется в твоем лесу?», презентация работ и подведение итогов регионального молодежного конкурса «Мой любимый город».

На торжественном открытии конференции выступили представители научного сообщества, общественности, региональных министерств и ведомств, городской администрации, предприятий-партнеров.

Елена Перминова, председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Кировской области, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и коммуникациям:

Экологическая проблематика не теряет своей актуальности. Решение экологических вопросов остается приоритетной задачей научного сообщества, промышленных предприятий, депутатов-законодателей, органов исполнительной власти, учреждений образования и воспитания, общественных организаций. Очень важно, что сегодня в зале не только представители Кировской области, но и гости из других регионов. Лаборатория биомониторинга ВятГУ достигла значительных результатов, она является одной из лучших в нашей стране и конечно же может поделиться своими знаниями и уникальными наработками.

На протяжении многих лет компания «Уралхим» плодотворно сотрудничает с ВятГУ. Специалисты-экологи совместно с лабораторией биомониторинга вуза активно взаимодействуют в плане научных изысканий и минимизации экологических рисков.

«Уралхим» поддержал выпуск двух сборников научных статей по итогам конференции. Они будут переданы в крупнейшие библиотеки России и Кировской области и станут доступны для изучения.