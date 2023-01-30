«Уралхим» поддержал проведение профориентационного марафона

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» выступил партнером профориентационного марафона. Организатор мероприятия — Институт развития образования Кировской области.

Во время 50-й областной научно-практической конференции учителей географии, биологии, химии школьники обсуждали, как правильно выбрать профессию: что важно учитывать при будущем самоопределении, как подойти к нему осознанно и где искать информацию о специальностях и учебных заведениях.



Игровым элементом встречи стала интеллектуальная викторина. Учащиеся отвечали на вопросы из разных сфер науки, технологий, географии, экологии и атомной энергии. Победители получили подарки от филиала «КЧХК».

Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» по персоналу, депутат Законодательного собрания Кировской области:

Наше взаимодействие со сферой образования не ограничивается только финансовой помощью. Специалисты завода организуют и принимают участие в олимпиадах, праздниках, фестивалях, экскурсиях и всегда готовы оказать консультационную и методологическую помощь, в том числе в вопросах профориентации.