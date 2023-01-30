«Уралхим» поддержал проведение профориентационного марафона

ОБЩЕСТВО

30 января 2023 204 0
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Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» выступил партнером профориентационного марафона. Организатор мероприятия — Институт развития образования Кировской области.

 

Во время 50-й областной научно-практической конференции учителей географии, биологии, химии школьники обсуждали, как правильно выбрать профессию: что важно учитывать при будущем самоопределении, как подойти к нему осознанно и где искать информацию о специальностях и учебных заведениях.

Игровым элементом встречи стала интеллектуальная викторина. Учащиеся отвечали на вопросы из разных сфер науки, технологий, географии, экологии и атомной энергии. Победители получили подарки от филиала «КЧХК».

 

 

 

 

Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» по персоналу, депутат Законодательного собрания Кировской области:

 

Наше взаимодействие со сферой образования не ограничивается только финансовой помощью. Специалисты завода организуют и принимают участие в олимпиадах, праздниках, фестивалях, экскурсиях и всегда готовы оказать консультационную и методологическую помощь, в том числе в вопросах профориентации.

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«УРАЛХИМ»

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