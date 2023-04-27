«Уралхим» поддержал проведение профориентационного чемпионата «ДетиПрофи»

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» поддержал проведение городского чемпионата трудовых умений «ДетиПрофи» на базе Вятского автомобильно-промышленного колледжа (ВАПК).

Это общегородской профориентационный проект, участниками которого являются дети дошкольного возраста. Они соревновались в компетенциях «поварское дело», «лабораторный химический анализ», «инженер-строитель». От филиала «КЧХК» независимыми экспертами и членами жюри выступили сотрудники производственной лаборатории предприятия.

Светлана Пойлова, начальник управления обеспечения кадрами филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Мы стали свидетелями того, как малыши Кирово-Чепецка показывают и доказывают, что они стали взрослыми и самостоятельными профессионалами своего дела. Это умные и смелые дети, которые не боятся пробовать, ошибаться и в конце концов побеждать. Компания «Уралхим» как многолетний социальный партнер сферы образования в городе с удовольствием поддержала эти начинания.

Все участники чемпионата получили подарки от компании «Уралхим».