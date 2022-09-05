«Уралхим» поддержал проведение экоквеста «Чистые игры» в Кирово-Чепецке

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» стал генеральным партнером третьего экологического турнира «Чистые Игры – Чистый Чепецк». Участие в играх приняли 80 человек, в том числе сотрудники Компании.

Чистые игры — это командные соревнования по сбору и сортировке мусора на загрязненной местности. Участники соревнуются, кто больше соберет и рассортирует собранных отходов на определенной территории. Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов, которые начисляются за каждый вид отходов – стекло, пластиковые бутылки, алюминиевые банки.

В Кирово-Чепецке «Чистые игры» проводились уже в третий раз. В качестве площадки был выбран неблагоустроенный зеленый массив за домом по адресу ул. Луначарского, 33. Всего за один час соревнований территория очистилась от скопившегося мусора. Собрано 16 мешков стекла, 14 мешков пластика, 26 алюминиевых банок, 26 батареек и 418 пластиковых крышек, 65 мешков несортированного мусора и большое количество веток. Стекло и пластик уже отправлены в переработку, а ветки раздробят в щепу для отсыпки дорожек на прибранной территории.

Свои команды создали городские предприятия, организации, школы и просто неравнодушные жители. Многие участники привели с собой детей, для которых «Чистые игры» стали важным уроком экологического воспитания.

Елена Савина, глава Кирово-Чепецка:

«Чистые игры» уже вошли в ежегодный календарь мероприятий в нашем городе. Это очень востребованное и ожидаемое событие. Я сама сегодня принимаю участие в играх вместе с депутатами городской Думы. Радостно видеть, что так много горожан готовы помочь любимому городу стать чище и комфортнее».

Сергей Санников, депутат городской Думы:

«В «Чистых играх» наша команда принимает участие впервые и сразу очень успешно: заняли второе место. Мы не только сделали свой вклад в благоустройство города, но и душевно провели время, смогли проявить свою креативность в конкурсе с историями об артефактах. Приятно, что мероприятие поддерживает большое количество партнеров и участников».