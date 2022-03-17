«Уралхим» поддержал профориентационную игру «Город мастеров»

В Кирово-Чепецке прошла IV городская профориентационная игра «Город мастеров». Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» стал одним из организаторов проекта.

Десять школьных команд знакомились с предприятиями Кирово-Чепецка, их деятельностью, востребованными профессиями и продукцией. Уже второй год игра проходит в формате онлайн-квеста, включающего три этапа. После прохождения каждого школьники получали подсказки, с помощью которых в конце должны были отгадать ключевое слово.

Первое задание – творческое: участники снимали креативные видео, о том, как проходит «Масленица в городе мастеров». Все ролики команды загружали на платформу YouTube. На втором этапе десятиклассники решали тестовые задания. Каждый работодатель подготовил свои вопросы для команд. В блоке от «Уралхима» школьникам предложили проверить свои знания о продукции, выпускаемой предприятием, о химических элементах, их свойствах и влиянии на различны виды почв. На третьем этапе школьники выполняли практико-ориентированные задания.

«По нашему направлению команды писали эссе о компаниях-работодателях. Очень интересно и полезно узнать, что о заводе думает подрастающее поколение, знают ли о нас школьники – будущие соискатели. По мнению детей, «Уралхим» – это стабильное предприятие, которое предлагает своим сотрудникам хорошие условия, использует инновации в производстве и с помощью выпускаемых удобрений способствует повышению качества сельхозпродукции страны», – отметила Светлана Пойлова, начальник управления обеспечения кадрами филиала «КЧХК»

Главная задача игры – заинтересовать профессиями, которые востребованы на рынке труда Кирово-Чепецка в настоящее время, в том числе в компании «Уралхим».

Победителем стала команда «Седьмой континент» школы №7. В качестве приза школьники получили сертификат в сеть игровых развлекательных центров виртуальной реальности «VR club». Всех участников поздравили и наградили корпоративными сувенирами компаний-организаторов.