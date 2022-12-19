«Уралхим» поддержал областные соревнования по плаванию в Кирово-Чепецке

СПОРТ

19 декабря 2022 8 0
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 Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»  выступил  генеральным  партнером областных соревнований по плаванию памяти  мастера спорта международного класса  Яны Шамаровой, которые прошли 15-17 декабря в Кирово-Чепецке.


В этом году участниками мероприятий стали 360 спортсменов из Ижевска, Нижнего Новгорода, Соликамска, Перми, Воркуты, Нарьян-Мара, Кирова и Кирово-Чепецка. Они соревновались на дистанциях 50, 100, 200, 400 метров и в командных эстафетах.


Сергей Завьялов, руководитель службы охраны труда и  промышленной безопасности филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Кирово-Чепецкой городской Думы:


«Уралхим» традиционно поддерживает соревнования памяти Яны Шамаровой, вот уже 16-й год. Здесь регулярно устанавливаются новые рекорды и результаты на звание кандидатов в мастера спорта.  Надеемся, что эти состязания станут очередной ступенькой по пути в большое спортивное будущее многих юных спортсменов.


В течение трех дней было разыграно 84 комплекта медалей. Зафиксировано 11 новых рекордов. Спортсмены  из Кирово-Чепецка  получили 18 золотых, 17 серебряных и 20 бронзовых наград. Также «Уралхим» по  традиции учредил кубки за победу  на  любимых дистанциях Яны Шамаровой  —  100 и 400 метров комплексного плавания. Лидерами здесь стали представители Кирово-Чепецка Илья Крупин и Матвей Коротких.

 

 

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