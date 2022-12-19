«Уралхим» поддержал областные соревнования по плаванию в Кирово-Чепецке



Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» выступил генеральным партнером областных соревнований по плаванию памяти мастера спорта международного класса Яны Шамаровой, которые прошли 15-17 декабря в Кирово-Чепецке.



В этом году участниками мероприятий стали 360 спортсменов из Ижевска, Нижнего Новгорода, Соликамска, Перми, Воркуты, Нарьян-Мара, Кирова и Кирово-Чепецка. Они соревновались на дистанциях 50, 100, 200, 400 метров и в командных эстафетах.



Сергей Завьялов, руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Кирово-Чепецкой городской Думы:



«Уралхим» традиционно поддерживает соревнования памяти Яны Шамаровой, вот уже 16-й год. Здесь регулярно устанавливаются новые рекорды и результаты на звание кандидатов в мастера спорта. Надеемся, что эти состязания станут очередной ступенькой по пути в большое спортивное будущее многих юных спортсменов.



В течение трех дней было разыграно 84 комплекта медалей. Зафиксировано 11 новых рекордов. Спортсмены из Кирово-Чепецка получили 18 золотых, 17 серебряных и 20 бронзовых наград. Также «Уралхим» по традиции учредил кубки за победу на любимых дистанциях Яны Шамаровой — 100 и 400 метров комплексного плавания. Лидерами здесь стали представители Кирово-Чепецка Илья Крупин и Матвей Коротких.