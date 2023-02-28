«Уралхим» поддержал масленичные гуляния в Кирово-Чепецке

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» поддержал проведение традиционных масленичных гуляний в округах депутатов городской Думы Кирово-Чепецка.

Благодаря Компании в 2023 году прошло 10 праздников «Масленица» для жителей всех микрорайонов города. С песнями и танцами выступали творческие коллективы города, были организованы развлечения и конкурсы для детей. Всех пришедших на праздники ждали масленичные угощения: блины, выпечка и горячий чай.

Алексей Михеев, начальник цеха погрузки готовой продукции филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат городской думы:

Праздничные гуляния объединяют соседей и друзей. Они всегда проходят весело, шумно, по-доброму. Это хороший повод собраться всем двором, отдохнуть, встретить весну и отметить Масленицу. В подтверждение этому мы видим большое количество гостей на праздниках, они всегда с удовольствием принимают участие в активностях и благодарят организаторов. Такие традиции мы обязательно будем поддерживать.