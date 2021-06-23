«Уралхим» передал Кировской области 296 квартир для сотрудников бюджетной сферы

Многодетные семьи смогут оформить квартиры в собственность

Сегодня, 23 июня, в региональном правительстве состоялось подписание соглашения о передаче в областную собственность квартир, в которых проживают сотрудники бюджетной сферы. Подписи под документом поставили губернатор Кировской области Игорь Васильев и заместитель генерального директора АО «ОХК «Уралхим» Сергей Момцемлидзе. Речь идет о тех квартирах, которые ранее входили в программу «Служебное жилье» и попали в конкурсную массу в связи с банкротством АО «К.Р.И.К.». Распоряжение о принятии квартир в областную собственность в апреле подписал председатель правительства Кировской области Александр Чурин. Теперь процесс завершен.

Губернатор Игорь Васильев подчеркнул, что для сохранения за бюджетниками жилых помещений региональным правительством и его социальным партнером – компанией «Уралхим» проведена большая и непростая работа: решались вопросы юридического и финансового характера.

— Сегодня с компанией «Уралхим» мы подписали соглашение о безвозмездной передаче в собственность Кировской области 296 квартир, в которых сейчас со своими семьями проживают сотрудники здравоохранения, образования, культуры. Это жизненно важные сферы, — отметил Игорь Васильев. — Реализация соглашения позволит решить очень актуальную сейчас задачу - обеспечить доступным жильем работников бюджетной сферы и их семьи, нуждающиеся в жилье. Это, в свою очередь, гарантирует стабильную работу учреждений здравоохранения, образования и культуры нашего региона.

Переданные в областную собственность 296 служебных квартир расположены в Кирово-Чепецке, Кирове, Котельниче, Слободском, Белой Холунице, Санчурске, Кильмези, Неме, Туже, Омутнинске, Восточном, Советске, Пижанке, Малмыже, Унях, Мурыгино, Зуевке, Лебяжье, Вятских Полянах, Красной Поляне, Афанасьево, Уржуме, Фаленках и других населенных пунктах Кировской области. Их общая стоимость составляет свыше 200 млн рублей.

— Компания ответственно относится как к развитию города Кирово-Чепецка, где расположено наше предприятие, так и всего региона в целом. А развитие социальной сферы – залог будущего. Компания готова поддерживать совершенно различные проекты, которые реализуются в Кировской области, — обозначил заместитель генерального директора АО «ОХК «Уралхим» Сергей Момцемлидзе.

По словам главы региона, работа по обеспечению служебным жильем сотрудников бюджетной сферы продолжается.

— В настоящее время правительством РФ и президентом страны Владимиром Путиным особое внимание уделяется теме демографии. Сейчас мы прорабатываем вопрос о передаче в собственность квартир, в которых проживают многодетные семьи, — подчеркнул Игорь Васильев.

Со своей стороны «Уралхим» окажет финансовую помощь семьям для оплаты подоходного налога.

— У тех многодетных семей, которые захотят оформить квартиры в собственность, возникнет необходимость оплатить подоходный налог со стоимости квартиры, а это порядка 100-130 тыс. рублей. Компания «Уралхим» готова за свой счет компенсировать эту стоимость, — пояснил Сергей Момцемлидзе.

Также губернатор напомнил, что это не первое соглашение о сотрудничестве, заключенное между региональным правительством и компанией «Уралхим».

— Мы успешно сотрудничаем в социально-значимых сферах. Совместно работаем по вопросам благоустройства города Кирово-Чепецка и других населенных пунктов региона, занимаемся развитием детского спорта, образования профориентации. Яркий пример – строительство современного детского садика в Кирово-Чепецке. В рамках достигнутых договоренностей область взяла на себя финансирование по строительству учреждения, а компания построила к социальному объекту хорошую дорогу с парковочными карманами и уличным освещением. Таких совместных проектов у нас много. Уверен, что наше сотрудничество будет продолжено и будет динамично развиваться на благо региона.

Отметим, что после регистрации права собственности Кировской области на квартиры жилые помещения планируется использовать как служебное жилье работниками государственных и муниципальных учреждений. Квартиры будут закреплены за учреждениями, которые нуждаются в специализированных жилых помещениях.

Все социальные проекты в Кировской области компанией «Уралхим» будут реализованы в полном объеме.