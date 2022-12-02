«Уралхим» — партнер Конгресса молодых ученых

АО «ОХК «Уралхим» (Компания) выступило партнером Конгресса молодых ученых.

Мероприятие является ключевым событием 2022 года в рамках Десятилетия науки и технологий и проходит с 1 по 3 декабря в Парке науки и искусств «Сириус» в Сочи.



В первый день форума состоялась сессия «Зачем производству научные сотрудники», организованная при участии Компании. Эксперты обсудили актуальность и эффективность привлечения специалистов с учеными степенями на промышленные предприятия, поделились

решениями в области взаимодействия производств и университетов, рассмотрели возможности реализации аспирантских программ в вузах.



Александра Глазкова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и организационному развитию АО «ОХК «Уралхим»:



Сегодня потребность в привлечении научных сотрудников на производство снова становится актуальной. На некоторых предприятиях «Уралхима» долгие годы действует программа мотивации, направленная на людей, имеющих ученую степень: сотрудники получают дополнительные выплаты в размере 50-70 тыс. рублей ежемесячно. В одном из филиалов при наличии кандидатской степени предоставляются три дополнительных дня отдыха.



Александра Глазкова также выступила модератором сессии «Геномное редактирование растений: прорывная наука или опасная тенденция?» и приняла участие в дискуссии «Биотехнологии в постиндустриальную эпоху: выстраивание новой системы координат».



В рамках «Ярмарки вакансий» участники форума могут напрямую пообщаться с представителями «Уралхима», получить информацию о ключевых направлениях деятельности Компании и актуальных вакансиях, включая производство и R&D-центр (ООО «Уралхим Инновация»).



Справка



Организаторами Конгресса выступают: Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Оператор мероприятий — Фонд Росконгресс, оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».



В программу II Конгресса молодых ученых заявлены десятки тематических сессий о состоянии и перспективах науки, исследований и образования. Участниками мероприятия являются делегаты из более чем 40 стран мира.