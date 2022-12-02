«Уралхим» — партнер Конгресса молодых ученых

ОБЩЕСТВО

02 декабря 2022 7 0
На печать

АО «ОХК «Уралхим»  (Компания)  выступило партнером  Конгресса молодых ученых. 
Мероприятие является ключевым событием 2022 года в рамках Десятилетия науки и технологий и проходит с 1 по 3 декабря в Парке науки и искусств «Сириус» в Сочи.


В первый день форума состоялась сессия  «Зачем производству научные сотрудники», организованная при участии Компании.  Эксперты  обсудили актуальность и эффективность привлечения специалистов с учеными степенями  на промышленные  предприятия,  поделились 
решениями  в области взаимодействия производств и университетов,  рассмотрели  возможности реализации аспирантских программ в вузах.


Александра Глазкова, заместитель генерального директора  —  директор по персоналу и организационному развитию АО «ОХК «Уралхим»:


Сегодня потребность в привлечении научных сотрудников на производство снова становится актуальной.  На некоторых предприятиях «Уралхима» долгие годы действует программа мотивации, направленная на людей, имеющих ученую степень: сотрудники получают дополнительные выплаты в размере  50-70 тыс. рублей ежемесячно. В  одном из филиалов при наличии кандидатской степени предоставляются три дополнительных дня отдыха.


Александра Глазкова также выступила модератором сессии «Геномное редактирование растений: прорывная наука или опасная тенденция?» и приняла участие в дискуссии «Биотехнологии в постиндустриальную эпоху: выстраивание новой системы координат». 


В рамках «Ярмарки вакансий» участники форума могут напрямую пообщаться с представителями «Уралхима», получить информацию о ключевых направлениях  деятельности Компании  и актуальных вакансиях, включая производство и  R&D-центр (ООО «Уралхим Инновация»).


Справка


Организаторами Конгресса выступают:  Министерство науки и высшего образования РФ  и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Оператор мероприятий — Фонд Росконгресс, оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».


В программу II Конгресса  молодых ученых заявлены  десятки тематических сессий о состоянии и перспективах науки, исследований и образования. Участниками  мероприятия  являются делегаты из более чем 40 стран мира.

ТЕГИ

«УРАЛХИМ»

Комментарии

0 комментариев

Оставить свой комментарий

Как вы относитесь к озеленению Кирова при помощи деревьев в кадках?