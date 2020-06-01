«УРАЛХИМ» отметил День химика в новых условиях

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» поздравил сотрудников с Днем химика.

Из-за пандемии не состоялся традиционный семейный праздник, ежегодно проводимый на территории санатория-профилактория «Перекоп». Праздничные мероприятия для сотрудников прошли в новом формате с соблюдением профилактических мер.

В пятницу, накануне праздничных выходных, состоялось награждение лучших сотрудников. Руководители предприятия вручили памятные адреса, почетные грамоты и благодарственные письма федерального, регионального и городского уровней, а также награды предприятия. Звание «Почетный химик» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации получил Иван Обухов, машинист компрессорных установок цеха азотной кислоты. Лауреатом премии имени Валентина Уткина стал Александр Гусев, заместитель директора по развитию. Эта премия была учреждена на заводе в 2013 году в честь инженера-химика, лауреата множества государственных премий за активную рационализаторскую деятельность. Под руководством Александра Гусева в филиале «КЧХК» внедряются все инвестиционные проекты.

Также в пятницупразднично оформили проходные завода. На территории завода играла веселая музыка.В столовой предприятия прошел концерт с участием артистов культурно-образовательной ассоциации «Дружба».В выходные по корпоративному телевидению звучали поздравления от руководства и сотрудников завода. Коллективы подразделений приняли участие в создании видеопоздравлений и порадовали друг друга творческими и душевными роликами.

В праздничные выходные все смены работников получили сладкий подарок – порцию торта с логотипом компании.

Дмитрий Трушков, директор филиала «КЧХК»: «В конце мая этого года мы не смогли отметить День химика в привычном формате большого семейного праздника, но я уверен, что все самые лучшие моменты еще впереди. Желаю не терять оптимизма и хорошего настроения. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям. Спасибо всем химикам за труд!»