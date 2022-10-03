«Уралхим» открыл новые корпоративные группы в детских садах Кирово-Чепецка

В двух детских садах Кирово-Чепецка при поддержке филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» открылись новые корпоративные группы. Проект реализуется в рамках социальной программы «Уралхим» — детям».

Обновленные группы появились в детских садах №1 и №7. Помещения капитально отремонтированы, укомплектованы новой мебелью, современными игрушками и сантехникой. В группу будут ходить дети сотрудников Компании в возрасте от трех лет.

Для развития инженерного мышления закуплены образовательные комплексы «STEM-лаборатория». Благодаря «Уралхиму» первая подобная лаборатория появилась в детском саду №1 три года назад. За это время педагоги-воспитатели накопили определенный опыт, методические наработки для проведения занятий, разработали программы, соответствующие возрасту воспитанников.

На открытии групп выступили глава города Кирово-Чепецка Елена Савина и заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу, депутат Законодательного собрания Кировской области Елена Перминова.

Елена Савина, глава города Кирово-Чепецка:

Приятно видеть счастливые лица детей, которые вместе с родителями знакомятся со своей группой, воспитательницей, участвуют в первых своих экспериментах с новой лабораторией. Проявлять заботу не только о сотрудниках, но и об их семьях — мудрая и дальновидная стратегия «Уралхима», от которой выигрывают все: дети, родители, работодатель и весь Кирово-Чепецк

Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу, депутат Законодательного собрания Кировской области:

В корпоративных группах «Уралхима» все предусмотрено для разностороннего развития детей. Чтобы они могли логически мыслить, имели творческий и технический подход к решению задач разного уровня. Это заложено в STEM-образовании, которое постепенно внедряется в детских садах Кирово-Чепецка.

Справка

В 2022 году на ремонт групп и их комплектование предприятием выделено семь миллионов рублей. Всего с начала действия программы «Уралхим» — детям» на оснащение учреждений дошкольного образования направлено более 50 млн рублей.

Корпоративные группы создаются по соглашению о сотрудничестве между «Уралхимом», администрацией Кирово-Чепецка и детскими дошкольными учреждениями сроком на четыре года. По истечению этого времени помещение передается в пользование муниципалитету. Программа «Уралхим» — детям» действует с 2010 года. За это время в детских садах города открыто 25 корпоративных групп.