«УРАЛХИМ» открыл новую группу в детском саду Кирово-Чепецка

При поддержке филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в детском саду №26 Кирово-Чепецка открылась новая корпоративная группа. Мероприятие состоялось в рамках благотворительной деятельности компании по программе «УРАЛХИМ» –детям».

Группа предназначена для малышей ясельного возраста. В 2020 году она примет 18 детей сотрудников филиала «КЧХК». Первые воспитанники начнут посещать новую группу уже через несколько дней.

За счет средств компании «УРАЛХИМ» в помещении проведен качественный современный ремонт, группа укомплектована новой мебелью, сантехникой, развивающими программами и игрушками. А также средствами дополнительного комфорта: например, функциональный сушильный шкаф для одежды и регулируемая система подогрева полов.

На торжественном открытии, которое состоялось четвертого сентября, родители познакомились с воспитателями, малыши – друг с другом и старшими ребятами. Поздравить сотрудников филиала «КЧХК» и их детей приехали глава города Кирово-Чепецка Елена Савина и заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу, депутат Законодательного собрания Кировской области Елена Перминова.

– За годы действия программы компании «УРАЛХИМ» по поддержке дошкольного образования более тысячи детейв возрасте от полутора до трех лет получили возможность посещать детский сад, –отметила Елена Перминова. –Мы используем все ресурсы, чтобы помогать нашим сотрудникам. Для Кирово-Чепецка ремонт и открытие групп в детских садах стало уже ежегодной традицией. Это существенный вклад в детей, в наших работников и в наш город.

Расходы на ремонт и комплектование групп ежегодно планируются в бюджете предприятия. В 2020 году на поддержку дошкольного образования в Кирово-Чепецке предприятием выделено семь миллионов рублей. В сентябре этого года еще одна новая группа откроется в детском саду №1. Также благоустроена прогулочная площадка для корпоративной группы в детском саду №19.

– Открытие обновленной группы в детском садике№26 – праздник для нашего города. Мы рады, что многолетнее сотрудничество города с компанией «УРАЛХИМ» продолжается и пришло в еще одно дошкольное учреждение, одно из самых востребованных в нашем городе, – отметила глава Кирово-Чепецка Елена Савина.

Корпоративные группы создается по соглашению о сотрудничестве между компанией «УРАЛХИМ», администрацией Кирово-Чепецка и детскими дошкольными учреждениями сроком на четыре года. По истечению этого времени помещение передается в пользование муниципалитету.

Программа «УРАЛХИМ» – детям» действует с 2010 года. За это время в детских садах города открыто 20 корпоративных групп (с учетом 3-х корпоративных групп филиала ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»), на ремонт и оснащение которых «УРАЛХИМ» направил более 37 млн рублей. Компания активно работает с администрацией Кирово-Чепецка и общеобразовательными учреждениями в вопросах развития города и планирует продолжать эту социально значимую работу.