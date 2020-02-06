«УРАЛХИМ» открыл новую группу в детском саду Кирово-Чепецка

В феврале при поддержке филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в детском саду №19 Кирово-Чепецка открылась новая группа.Мероприятие состоялось в рамках благотворительной деятельности компании по программе «УРАЛХИМ» - детям».

За счет средств завода в помещении проведен качественный современный ремонт, группа укомплектована новой мебелью, сантехникой, развивающими программами и игрушками. Весной будут продолжены работы по благоустройству прогулочного участка. Группа предназначена для детей ясельного возраста. В 2020 году она примет 18детей сотрудников филиала «КЧХК». Первые воспитанники начнут посещать новую группу уже через несколько дней.

На торжественном открытии родители смогли познакомиться с воспитателями, а малыши – друг с другом и новыми игрушками. Поздравить сотрудников филиала «КЧХК» и их детей приехали почетные гости: глава города Кирово-Чепецка Елена Савина, заместитель главы администрации Кирово-Чепецка Игорь Гагаринов, начальник департамента образования города Нина Огородова и заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу, депутат ОЗС Елена Перминова.

«За годы действия программы по поддержке компанией «УРАЛХИМ» дошкольного образования, возможность посещать детский сад получили более тысячи детей от полутора до трех лет, - отметила Елена Перминова. - Мы используем все ресурсы, чтобы помогать нашим сотрудникам. Для Кирово-Чепецка ремонт и открытие групп в детских садах стало уже ежегодной традицией. Это существенный вклад в детей, в наших работников и в наш город. Компания «УРАЛХИМ» будет и в дальнейшем с заботой относиться к подрастающему поколению».

Всего за минувший год на поддержку дошкольного образования в Кирово-Чепецке предприятием было выделеноболее семи с половиной миллионов рублей. Расходы на ремонт и комплектование групп ежегодно учитываются в бюджете предприятия.В 2019 году были открыты корпоративные группы в детских садах № 22 и № 1. В последнем к тому же создана инженерная образовательная среда для малышей от трех до шести лет.

Программа «УРАЛХИМ» – детям» действует с 2010 года. За это время в детских садах города открыто 18 корпоративных групп (с учетом 3-х корпоративных групп филиала ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»), на ремонт и оснащение которых «УРАЛХИМ» направил более 30 млн. рублей. Компания активно работает с администрацией Кирово-Чепецка и общеобразовательными учреждениями в вопросах развития города и планирует продолжать эту социально значимую работу.