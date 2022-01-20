«Уралхим» отказался от использования полигона подземного размещения промстоков

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» прекратил использование полигона подземного размещения промстоков по плану крупного инвестиционного проекта «Отказ от аренды полигона подземного размещения промышленных сточных вод».Общий бюджет проекта составляет 440 миллионов рублей.

В целях снижения нагрузки на окружающую среду и сокращения расходов, связанных с арендой имущества полигона подземного размещения промышленных стоков (ППР), руководством филиала «КЧХК» было принято решение о прекращении использования полигона. Работа по его ликвидации ведется с 2018 года.

Для исключения передачи промышленных стоков на ППР внедрены три схемы переработки сточных вод на площадке филиала. Для переработки регенерационных сточных вод из производства обессоленной воды реализованы две схемы. Первая позволила использовать в производстве сложных минеральных удобрений щелочные регенерационные воды после предварительной обработки на автономной выпарной установке. Вторая – использовать кислые регенерационные растворы в производстве азотно-кислотной вытяжки магнийсодержащего сырья и в производстве азотной кислоты. Третья, вновь смонтированная и пущенная в эксплуатацию схема ионообменной очистки грунтовых вод, позволила использовать очищенные грунтовые воды в производстве химическиочищенной воды.

В связи с прекращением действия Лицензии на право размещения сточных вод в недрах с 01.01.2022 компания «Уралхим» была обязана прекратить использование подземных сооружений, входящих в состав ППР, и ликвидировать их до указанного срока. Из 20 скважин 11 наблюдательных и 5 нагнетательных были затампонированы (произведен ликвидационный тампонаж стволов скважин). 4 наблюдательных скважины, в соответствии с проектом, оставлены для постэксплуатационного мониторинга.

«Деятельность нашей компании осуществляется согласно принципам устойчивого экологического развития. Отказ от использования полигона подземного размещения промышленных стоков – это один из значимых экологических проектов последних лет. Благодаря внедренным схемам переработка промстоков будет осуществляться внутри предприятия, кроме того сократится объем потребления речной воды в производственных целях», – прокомментировала Марина Мельник, заместитель главного инженера филиала «КЧХК» по экологии, начальник экологического отдела, член общественной палаты Кировской области.