Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» объявил о старте грантового конкурса среди школ Кирово-Чепецка.

«Уралхим» проводит мероприятие с 2018 года. За это время многие учебные заведения города получили средства на улучшение учебного процесса. Ежегодно школы направляют свои проекты на конкурс, где их оценивает комиссии в лице представителей «Уралхима», администрации и департамента образования города Кирово-Чепецка. В зависимости от полученных результатов распределяется призовой фонд. Основное требование – инициативы должны быть направлены на усовершенствование образовательной деятельности.

По итогам реализации проектов школы предоставляют отчет об использовании денежных средств. В прошлом году исполнить свои планы смогли 11 образовательных учреждений Кирово-Чепецка и Кировский кадетский корпус ПФО им. А. Я. Опарина.

Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу, депутат ОЗС:

«Уралхим» на протяжении многих лет поддерживает учебные заведения города и помогает в их развитии по самым разным направлениям. Грантовый конкурс – один из способов такого взаимодействия. Рады, что все школьные коллективы проявляют инициативу и представляют свои проекты».

О старте грантового конкурса объявила на ежегодной педагогической конференции Елена Перминова, а школьным коллективам рассказали депутаты Законодательного собрания Кировской области, Кирово-Чепецкой городской Думы – представители компании «Уралхим», присутствовавшие на торжественных линейках в День знаний. Они поздравили педагогов, учащихся и их родителей с началом учебного года.

Свои проекты руководители школ должны презентовать в начале октября. Итоги конкурса будут подведены в течение месяца. Общий размер грантового фонда составит четыре миллиона рублей.