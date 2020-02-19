«УРАЛХИМ» направит 1,6 млрд рублей на инвестпроекты

в Кирово-Чепецком филиале компании

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» продолжает реализацию инвестиционной программы на производстве. В 2020 году предприятие направит на внедрение проектов 1,6 млрд рублей.

В 2019 году филиал «КЧХК» вложил более 700 млн рублей в инвестпроекты.В августе прошлого года завершилось техническое перевооружение агрегата АМ-76 в цехе аммиака. Его производительность увеличилась на 85 тонн в сутки в зимний период. При этом снизилось удельное потребление природного газа – сырья для выпуска аммиака.

В 2019 году на территории завода ввели в эксплуатацию установку по получению газообразного азота. Этот проект реализован предприятием-партнером «Криогаз», которое вложило в строительство около 1 млрд рублей. В результате сократились ежегодные затраты филиала «КЧХК» на приобретение азота.

Прибыль предприятию принесло строительство новой установки по фасовке готовой продукции в мягкие контейнеры. В прошлом году внедрен инвестпроект по выпуску нитрата кальция с микродобавкой бора. Проект по замене компрессорана производстве нитрата кальция позволил снизить потребление электроэнергии на 1600 кВтч.

В 2020 году предприятие готовится к строительству дополнительной очереди производства нитрата кальция – крупнейшему инвестпроекту ближайших двух лет. «Общий объем финансирования составит 1,4 млрд рублей. Мы планируемзавершить строительство в 2020 году, а в 2021 – уже производить дополнительные объемы продукта до 90 тысяч тонн в год», - отметил директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Трушков.

Более 50 млн рублей будет направлено на автоматизацию и роботизацию процессов фасовки и отгрузки готовой продукции в 2020 году. Также на заводе продолжатся работы по снижению энергопотребления. В цехе сложных минеральных удобрений будет смонтирован узел охлаждения готового продукта.

Инвестпроект по отказу от размещения промышленных сточных вод на подземном полигоне находится в стадии завершения проектирования.Конденсат, который ранее передавался на полигон, будет очищаться и вновь возвращаться в производство. К концу 2021 года проектбудет реализован в полном объеме.