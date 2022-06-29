«Уралхим» начал руслорегулирующие работы на реке Вятка

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» во взаимодействии с ООО «Энергоснабжающая организация Кирово-Чепецкого химического комбината» («ЭСО КЧХК») приступили к выполнению работ по формированию дна и берегов реки Вятка в районе острова Деветьяровский в Кирово-Чепецке.

Результатом работ станет обеспечение надежности водоснабжения предприятия. Порядка трехсот тысяч кубометров песка будет перемещено в пойме реки. Весь объем при этом останется в Вятке. Добыча песка не осуществляется. Мероприятия проводятся с целью снижения скорости течения на перекате реки и сокращения рисков, связанных с подмывом правого берега, образованием шуги и подмывом водозаборных оголовков в районе острова Деветьяровский.

Николай Колупаев, главный архитектор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

«Эта работа плановая. Она позволит избежать изменения русла реки и защитить правый берег от размыва. В настоящее время в данном районе Вятки остался лишь небольшой перешеек и если не принять меры, то река «уйдет» в старицу. Устройство руслорегулирующей прорези позволит избежать смещения русла вправо. В противном случае, есть риск замыва оголовков. Кроме того, проведение работ даст возможность исключить негативные риски, связанные с размытием берега. В первую очередь - ухудшения качества воды на водозаборе».

Проведение работ по формированию дна и берегов обеспечит надежность работы филиала «КЧХК». Процессы должны быть завершены, согласно плану, к ноябрю 2022 года, до наступления ледостава. В конце работ запланирован выпуск мальков в реку, т.е. ущерб водно-биологическим ресурсам будет возмещен.