«Уралхим» –молодым специалистам

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» разработаны и внедрены специальные корпоративные программы для адаптации и эффективного вовлечения в трудовую деятельность молодых кадров.

Кадровая политика компании нацелена на омоложение коллектива. В 2020 году было принято 34 молодых сотрудника, что на треть больше показателя 2019 года. Средний возраст сотрудников филиала «КЧХК» не превышает 41 года.

«Мы рады видеть молодых специалистов в команде предприятия. В филиале создаются все условия для адаптации, развития и повышения квалификации работников. Приятно видеть, как из вчерашнего студента вырастает высококвалифицированный специалист», – отметила Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу, депутат ОЗС.

Корпоративные программы предприятия нацелены на создание комфортных условий для жизни начинающих специалистов. К примеру, молодые сотрудники могут воспользоваться программой и получить служебное жилье в аренду, как это уже сделали 285 человек, либо воспользоваться ипотечной программой, по которой предприятие возмещает затраты по выплате части процентов. В ипотечной программе с 2014 года участвуют 231 человек, 30 из них вступили в программу в 2020 году.

Большое внимание на предприятии уделяется повышению квалификации сотрудников. В 2021 году в ВУЗах обучается более 120 человек, из них 23 – за счет средств филиала «КЧХК», в СУЗах– 66 человек.

Эффективно показала себя и система наставничества. Для новых работников предусмотрена подготовка на рабочих местах под руководством опытных коллег, чью деятельность на заводе курирует Совет наставников.

В филиале поддерживают сотрудников с активной жизненной позицией. Спортивные команды «Уралхима» всегда показывают высокие результаты на соревнованиях города и области. В этом году хоккейная команда предприятия отметила десятилетие со дня основания, а также завоевала кубок на городском чемпионате по хоккею.

Предприятие уделяет особое внимание здоровью работников. Действует программа добровольного медицинского страхования. Также среди работников ежемесячно распространяются абонементы в бассейн и сертификаты в тренажерный зал спортивного клуба «Олимпия», есть возможность отдыха в санатории-профилактории «Перекоп».

Сейчас в филиале открыты вакансии по инженерно-техническим специальностям (инженер-проектировщик, инженер-конструктор, инженер-программист, инженер по сметным работам, BIM-координатор, специалист по лазерному сканированию) и рабочим специальностям (аппаратчик химического производства, электромеханик по САиПТО, электромонтер по РиОЭ, слесарь-ремонтник, машинист-обходчик по котельному оборудованию, аппаратчик химического производства).