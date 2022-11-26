«Уралхим Инновация» запускает первое в России производство горохового протеина

ООО «Уралхим Инновация», дочерняя компания АО «ОХК «Уралхим», запустило опытное производство горохового изолята — натурального растительного высокоочищенного протеина, полученного из желтого гороха. Этот продукт используется в различных направлениях пищевой промышленности.

В церемонии запуска нового производства на базе инновационного центра «Сколково» принял участие Михаил Иванов, заместитель министра промышленности и торговли РФ. В рамках мероприятия также состоялось совещание по развитию отрасли пищевых ингредиентов, участники которого обсудили ключевые цепочки поставок, вопросы реализации и поддержки проектов со стороны профильных министерств и ведомств. На встрече также присутствовали представители бизнес-сообщества, научных и финансовых организаций.

Михаил Иванов, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации:

Уверен, что ближайшие годы станут периодом развития пищевых индустрий нового поколения. Создание ингредиентов и химических веществ, которые используются при производстве пищевой продукции — это одно из важных направлений развития мало- и среднетоннажной химии у нас в стране. Мы с 2019 года оказали поддержку на более чем полмиллиарда рублей разработкам в этой отрасли. В ближайшие два года также планируем поддержать импортозамещающие производства, которые будут связаны с выпуском лимонной и аскорбиновой кислот, хлорида магния и ряда других ингредиентов.

Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим»:

«Уралхим» заинтересован в реализации высокотехнологичных проектов не только в сфере производства минеральных удобрений и химической промышленности, но и других перспективных направлений. Наше опытное производство является единственным на российском рынке. Наличие собственной технологии переработки гороха позволит снизить зависимость отечественной пищевой промышленности от импортных ингредиентов.

О компании

«Уралхим Инновация» занимается поиском, тестированием и внедрением высокотехнологичных решений в области современных и перспективных технологий. Активы компании располагаются на территории инновационного центра «Сколково» и включают агролабораторию, химическую лабораторию, а также пилотную установку по переработке растительных белков.

О проекте

В настоящее время гороховый белок импортируется в Россию, несмотря на то, что РФ является одним из крупнейших мировых производителей гороха. Глубокой переработки этой сельскохозяйственной культуры в стране пока нет, при том, что польза продуктов, произведенных из растительного белка, часто превосходит пользу традиционных. Планируется, что гороховый изолят, произведенный в «Уралхим Инновация», будет использоваться в мясных и молочных альтернативах, продуктах спортивного и диетического питания, безглютеновых и обогащенных белком хлебобулочных, бакалейных и кондитерских изделиях.