«УРАЛХИМ» и жители микрорайонов Кирово-Чепецка проводили зиму

Праздники Масленицы прошли в нескольких округах Кирово-Чепецка, депутатами от которых являются сотрудники филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ».

Так, некоторым жителям Кирово-Чепецка, чтобы встретить весну, нужно было всего лишь выйти во двор. Cобравшихся встречали творческие коллективы города с песнямии танцами. Детей ждали ростовые куклы,развлечения, конкурсы и, конечно,разнообразные зимние забавы.

Порадоваться всем двором такому празднику и встретить весну смогли жители микрорайона Черемушки с депутатом Ольгой Игитовой, соседи в микрорайоне Боево с народными избранниками Натальей Зиятдиновой и Вячеславом Долгоаршинных и жители микрорайона ПМК благодаря депутату Сергею Завьялову.

–Очень здорово, что у нас есть возможность провести такое мероприятие, - отметил Сергей Завьялов.–Особенно это значимо для жителей таких отдаленных от центра микрорайонов, как ПМК, где в принципе такие праздники – редкость. Это замечательно, что мы можем объединить людей и поднять им настроение. И большая благодарность за поддержку инициативы компании «УРАЛХИМ».

Жители, участвующие в праздниках, тоже признались, что мероприятия стали настоящим весенним вдохновением. Дети счастливы развлечениям, соседи рады общению, за одним обсудили общие вопросы благоустройства и развития микрорайонов.

Всех пришедших на праздник ждали традиционные масленичные лакомства: вкусные блины, выпечка и горячий чай.