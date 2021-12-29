«Уралхим» и «Уралкалий»индексируют зарплату сотрудниковна 9%

ЭКОНОМИКА

29 декабря 2021 33 0
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   «Уралхим» и «Уралкалий» проиндексируют тарифные ставки и оклады более 30 000 сотрудников. Общий размер индексации в компаниях составит 9%.

 

Решение о повышении заработной платы сотрудников принято с учетом анализа рынка и производительности труда.Индексация для сотрудников компаний «Уралхим» и «Уралкалий» проводится ежегодно в соответствии с Коллективным договором.

 

Дмитрий Мазепин, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим»:

 

«АО «ОХК «Уралхим» входит в число лучших работодателей в отрасли «Химическая промышленность». Мы понимаем, что успех компании зависит в первую очередь от сотрудников, профессионализм и заинтересованность которых являются залогом стабильного роста бизнеса. В «Уралхиме» действуют целевые корпоративные программы по поддержанию конкурентоспособного вознаграждения и мотивации на результативность. Одними из основных пунктов кадровой политики и корпоративных программ являются конкурентоспособная зарплата и установление четкой связи вознаграждения с результатами работы».

 

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

 

«Уралкалий» является одним из самых привлекательных работодателей в Пермском крае, предлагая своим сотрудникам широкий спектр социальных льгот, гарантий и преимуществ, предусмотренных социальным пакетом. Принятие решения об индексации заработной платы основано на принципах социальной ответственности и последовательности в поддержке сотрудников Группы «Уралкалий». 

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«УРАЛХИМ» «Уралкалий»

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