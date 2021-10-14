«Уралхим» и «Уралкалий» поздравили коллег по IFA со Всемирным днем удобрений

АО «ОХК «Уралхим», одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в РФ и СНГ, и ПАО «Уралкалий», один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия, отметили Всемирный день удобрений. Сотрудники компаний поздравили коллег по Международной Ассоциации производителей удобрений (IFA), присоединившись к флешмобу «Smileforzerocarbonfuture».

На площадках филиалов и подразделений «Уралхима» и «Уралкалия» сотрудники делали селфи со специальной фоторамкой и передавали приветы своим коллегам по всему миру, делая посты в социальных сетях, используя хештэги #fertilizerDay, #uralkaliheroes и #uralchemheroes. Кроме того, в рамках мероприятия любой желающий мог предложить свою инициативу по устойчивому развитию компании.

Всемирный день удобрений отмечается 13 октября, в 1908 году был зарегистрирован патент на процесс синтеза аммиака из воздуха. Этот способ оказал значительное влияние на развитие сельского хозяйства в мире, увеличив эффективность использования земли. За это время повсеместное внедрение сельхозтехнологий избавило миллионы людей от нищеты и голода, позволив нашему миру расти и развиваться в том виде, в каком мы его знаем сегодня.

В то же время ФАО и ООН прогнозируют, что потребление продуктов питания в мире вырастет на 70% к 2050 году, в то время как площади сельхозугодий вырастут только на 10%, поэтому сельское хозяйство должно быть гораздо более эффективным.

Дмитрий Мазепин, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим», заместитель председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий»:

Абсолютно очевидно, что прогнозы международных организаций сбываются – рост потребления продуктов питания идет гораздо большими темпами, чем рост площадей сельхозугодий. И сегодня «Уралхим», как ответственный производитель, активно ищет пути решения продовольственной проблемы. Компания постоянно работает над повышением эффективности своей продукции. Ассортиментный ряд пополняется с учетом последних тенденций рынка и требований современных аграриев. Кроме того, сегодня мы уделяем огромное внимание плотному взаимодействию с фермерами для повышения их компетенций и обеспечения прироста урожайности с каждого гектара земли. Для увеличения эффективности бизнеса своих клиентов «Уралхим» помогает оптимизировать системы питания большинства возделываемых культур, консультируя по вопросам выбора и применения продуктов.

В 2015 году Генеральной ассамблеей ООН был разработан набор из 17 взаимосвязанных целей в качестве «плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех». Эти цели в области устойчивого развития имеют первостепенное значение для планеты и человечества. IFA и ее члены считают их очень полезным инструментом для продвижения более устойчивого производства удобрений.

«Уралхим» взял на себя добровольные обязательства вносить свой вклад в достижение устойчивого развития общества. В 2019 году филиал «ПМУ» компании был признан IFA лучшим в мире по ответственному управлению производством среди предприятий, выпускающих минеральные удобрения. Завод получил золотую медаль IFA SHE ExcellenceGoldMedal. По итогам аудита IFA в 2020 году предприятию удалось улучшить оценку и подтвердить звание StewardshipExcellence («Превосходное управление»). Отметим, что с 2013 года идет непрерывный процесс повышения эффективности производства аммиака. Кроме того, продукция «ПМУ» способствует снижению выбросов СО2: пермский карбамид по чистоте превосходит аналоги, так как содержание биурета в нем гораздо ниже, чем допускается по ГОСТу. Благодаря этому, карбамид производства филиала «ПМУ» подходит для изготовления реагента для нейтрализации выхлопных газов дизельных двигателей грузовых автомобилей и морского транспорта. В 2020 году собственное производство реагента запустили на площадке ОСП «Ярцево» входящее в состав АО «Воскресенские минеральные удобрения». Мощность производства составляет 1800 тонн в месяц с возможностью увеличения до 2500 тонн.

В 2021 году филиал «Азот» принял участие в программе «Российское качество». Калиевая селитра марки СХ, которая является ценным безбалластным удобрением, содержащим калий и азот, признана соответствующей высшему уровню качества. Она применяется в промышленном земледелии уже более тридцати лет, и считается действенной, результативной подкормкой. В 2020 году при проведении полевых испытаний UAS удобрения Всероссийским научно-исследовательским институтом агрохимии имени Д.Н. Прянишникова было получено экспертное заключение об эффективности использования данного вида удобрения.

На «КЧХК» с 2013 года идет непрерывный процесс повышения эффективности производства аммиака и азотной кислоты. Регулярно реализовываются инвестиционные проекты по улучшению качества продукции, которая ежегодно становится лауреатами и дипломантами конкурса «100 Лучших товаров России», «Российское качество». В 2020 Нитрат кальция концентрированный, Нитрат кальция безводный, Сульфонитрат NS 30-7 отмечены дипломами и сертификатами программы «WorldQuality». Участие в программе подтверждает соответствие продукции лучшим мировым аналогам.

В 2020 году в «Уралкалии» была разработана и утверждена Советом директоров ESG-стратегия на 5 лет. Компания получила высокий дебютный результат в независимом международном ESG-рейтинге SAM S&P Global, набрав 52 балла, что превышает среднюю оценку для химической отрасли (36 баллов). Оценка компании также выше рейтинга 71% производителей химической продукции, принявших участие в анкетировании в 2020 году.

В 2019 году «Уралкалий» получил статус «IFA ProductStewardExcellence» международного стандарта «Protect&Sustain» IFA. Сертификат подтверждает превосходный уровень управления всеми этапами производства, транспортировки и сбыта калийных удобрений, а также приверженность наилучшим практикам в вопросах безопасности производства и экологичности продукции. В 2020 «Уралкалий» награжден Золотой медалью чемпиона IFA за ответственный подход к производственной деятельности.