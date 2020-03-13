«УРАЛХИМ» и сельхозпроизводители Кировской области обсудили результаты агроиспытаний

В регионе прошел круглый стол «Результаты полевых экспериментов АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2018-2019 годах. Цифровизация сельского хозяйства». Участниками встречи стали представители министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, сотрудники агрономических служб и научных организаций, специалисты центра агроэкспертизы филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» и компании «Диджитал Агро».

Руководители и специалисты сельхозпредприятий, которые уже опробовали системы питания от «УРАЛХИМа» на различных культурах, рассказали коллегам об итогах работы: повышении урожайности, прибыли и извлеченном опыте.

«В 2018 году мы применили схему от «УРАЛХИМа» на небольшом участке, в 2019 годууже внедрили ее на большей площади и получили отличный результат от взаимодействия с агрономической службой АО «ОХК «УРАЛХИМ», – поделился исполнительный директор АПК «Красногорский» Владимир Гоман. –К примеру, прибавка по рапсу составила 9,71 центнера с гектара, в денежном эквиваленте –прибыль 15388 рублей с гектара».

В 2019 году в Кировской области площадь испытаний составила 1859 гектаров. Они проходили на яровой пшенице, яровом ячмене, овсе, горохе, сое, рапсе, картофеле. Также агрономическая служба предприятия работала с сельскими хозяйствами других регионов: успешные испытания прошли в Нижегородской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Брянской, Орловской, Ростовской, Свердловской областях; в республиках Удмуртия, Мордовия, Чувашия; в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях.

«Нам интересен научный опыт, – отметил директор федерального аграрного научного центра Северо-Востока им. Н.В РудницкогоИгорь Устюжанин. – В 2019 году при проведении испытаний новых разработок мы получили двукратное увеличение урожайности. Следующий шаг – адаптация технологий под конкретные условия».

Руководитель центра агроэкспертизы филиала «КЧХК» Михаил Домнин также рассказал об испытаниях в других регионах страны, о выявленных ошибках, которые могут привести к потере урожайности, и о возможностях, которыми может поделиться компания для увеличения прибыли сельхоз предприятий. Это испытанные технологии, высокий уровень оказываемого агроконсалтинга, инновационные удобрения. Также некоторые участники встречи успели оценить преимущества цифровизации сельского хозяйства при сотрудничестве с компанией «ДиджиталАгро» в 2019 году. Для масштабирования успешного результата было решено популяризовать передовой опыт и повышать квалификацию сельскохозяйственных кадров.