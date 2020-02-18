«УРАЛХИМ» и сельхозпроизводители Кировской области: итоги и перспективы сотрудничества

В правительстве Кировской области прошла рабочая встреча по вопросам развития сельского хозяйства региона. С представителями отрасли положительным опытом поделились специалисты филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ».

Темами встречи стали методы увеличения урожайности и прибыли сельхозпредприятий: правильная система питания, внедрение цифровизации в земледелие и повышение квалификации кадров.

Руководитель центра агроэкспертизы филиала «КЧХК» Михаил Домнин рассказал о результатах полевых испытаний в Кировской области за 2019 год. Они были проведены на нескольких культурах. Итоговые средние показатели по рапсу – это увеличение урожайности на 9,15 центнеров с гектара, по зерновым культурам– на5,8 центнеров. Специалисты компании «УРАЛХИМ» готовы помочь сельхозпредприятиям области выйти на такие высокие показатели. Если применить новые системы питания растений на 500 000 га сельскохозяйственных земель области,можно получить 290 500 тонн зерна и прибыль в 1 млрд 800 млн рублей.

«Мы готовы поделиться наработками, –отметил директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ»Дмитрий Трушков. –Потенциал увеличения урожайности и в области, и в стране – огромный. По информации Министерства сельского хозяйства РФ, в России на сегодня вносится по 50 кг удобрений на гектар, в Канаде и Китае – по 400 кг, в Европе–250-300 кг. Повышение урожайностиповлечет за собой увеличение прибыли предприятий, и, соответственно, налоговой базы региона».

Большую роль в этом может сыграть цифровизация сельского хозяйства. Генеральный директор компании «Диджитал Агро» Николай Боброврассказал, что сейчас цифровая платформа охватывает 4,4 млн гектаров земли в 28 регионах России. Сервис включает в себя мониторинг техники, ежедневный контроль за качеством работы в каждом хозяйстве, потенциал плодородия земель, агроуниверситет с видеолекциями от лучших мировых экспертов.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Алексей Котлячков отметил, что в ближайшее время будут организованы встречи руководителей сельхозпредприятий области и соседних регионов.На них представят успешный опыт увеличения прибыли и урожайности,главными условиями которых стали системы питания от компании «УРАЛХИМ», внедрение цифровизации и повышение квалификации кадров. О лучших результатах будущего сезона расскажут на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2020».