«Уралхим» и Правительство Кировской области направят на развитие Кирово-Чепецка 50 млн рублей

В Правительстве региона состоялось подписание трехстороннего соглашения между филиалом «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», Правительством Кировской области и Администрацией МО «Город Кирово-Чепецк». По условиям соглашения «Уралхим» и Правительство перечислят на развитие Кирово-Чепецка 50 млн рублей — 25 млн рублей от Компании и 25 млн рублей от Правительства региона.

Средства будут направлены на ремонт тротуаров, улучшение инфраструктуры города, благоустройство общественных пространств и поддержку мероприятий с участием инициативных жителей.

В мероприятии приняли участие губернатор Кировской области Александр Соколов, глава города Кирово-Чепецк Елена Савина, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Юрий Шульга, первый заместитель главы администрации Кирово-Чепецка Игорь Гагаринов.

Александр Соколов, губернатор Кировской области:

«Уралхим» является одним из флагманов развития промышленности Кировской области, причем не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения социального партнерства. Именно «Уралхим» задал тенденцию прямого взаимодействия предприятия с муниципалитетом. Подписание соглашения — это одна из форм частно-государственного партнерства. На каждый рубль, выделенный бизнесом, областной бюджет добавляет свой рубль. Средства направляются на развитие территории.

Юрий Шульга, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

С 2016 года мы подписываем соглашения о социальном партнерстве с Кирово-Чепецком. Изначально средства в полном объеме направлялись на ремонт автодорог. С каждым годом сфера нашего взаимодействия по этим соглашениям расширяется, и сегодня уже приводим в порядок тротуары и общественные пространства, поддерживаем проекты активных горожан. Мы благодарим Правительство области за всестороннюю поддержку наших начинаний и выделение средств для Кирово-Чепецка. «Уралхим» со своей стороны продолжит развивать практику социального партнерства, работать на благо региона и его жителей.

Глава Кирово-Чепецка Елена Савина поблагодарила «Уралхим» за многолетнее партнерство и Правительство региона за поддержку инициативы подписания соглашения. Она отметила, что средства будут направлены на реализацию мероприятий из пятилетнего плана развития города. Особое внимание будет уделено состоянию спортивных и детских площадок, тротуаров, лестниц, зеленых насаждений и освещения в некоторых микрорайонах Кирово-Чепецка.