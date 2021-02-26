«УРАЛХИМ» фиксирует цены на минеральные удобрения во время весенней посевной кампании

Компания АО «ОХК «УРАЛХИМ» приняла решение зафиксировать цены на основные группы минеральных удобрений для российских сельхозтоваропроизводителей на всю весеннюю посевную кампанию.

Несмотря на рост стоимости удобрений на мировом рынке в 2021 году, «УРАЛХИМ», будучи ответственным производителем, понимает значимость своей продукции для предприятий российского агропромышленного комплекса в сложный весенний период.

Цены на линейку продуктов компании на внутреннем рынке уже отстают от среднемировых на 25-30%. Несмотря на это, «УРАЛХИМ» принял решение заморозить отпускную стоимость аммиачной селитры и иных производимых удобрений в марте-апреле 2021 года, чтобы поддержать российских аграриев. Кроме того, в «УРАЛХИМе» принято решение о полном обеспечении всех потребностей (заявок) предприятий АПК в регионах присутствия.

В «УРАЛХИМе» считают, что надежная и долгосрочная кооперация между заводами по производству удобрений и сельхозпроизводителями является безусловным приоритетом для деятельности предприятия в Российской Федерации.

Информация о принятом компании решении доведена до руководства Минсельхоза и Минпромторга России.