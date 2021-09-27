«Уралхим» договорился о сотрудничестве с Росмолодежью

АО «ОХК «Уралхим» и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор АО «ОХК «Уралхим», заместитель председателя совета директоров ПАО «Уралкалий», член высшего наблюдательного совета ВФП Дмитрий Мазепин и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Соглашение предусматривает долгосрочное взаимодействие сторон в рамках реализации государственной политики, направленной на распространение и популяризацию здорового образа жизни и спорта среди молодежи. АО «ОХК «Уралхим» и Росмолодежь договорились совместно разрабатывать и реализовывать программы по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность; осуществлять работу с молодежью, находящейся в социально-опасном положении; гармонизировать межнациональные отношения; поддерживать и взаимодействовать с общественными организациями и движениями; оказывать образовательное и экспертное сопровождение молодежных форумных мероприятий.

Ксения Разуваева, руководитель Федерального агентства по делам молодежи:

«АО «ОХК ««Уралхим» – одна из ведущих отраслевых компаний в России. Мы гордимся сотрудничеством с бизнесом такого уровня и намерены расширять партнерскую сетку. Росмолодежь нацелена на совместную работу с бизнесом разного уровня, который готов поддерживать молодежь. Ранее Росмолодежью уже были подписаны соглашения с такими корпорациями как СБЕР и «Роскосмос». И мы не собираемся на этом останавливаться. Мы готовы взаимодействовать с различными ключевыми предприятиями, сегодня это «Уралхим». Благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве и взаимодействии компания сможет еще больше включиться в реализацию государственной молодежной политики и поддерживать молодежь в различных направлениях – от предоставления менторов и наставников для развития проектов, до участия в качестве партнеров деловой программы молодежных площадок крупных международных форумов».

Дмитрий Мазепин, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим», заместитель председателя совета директоров ПАО «Уралкалий», член высшего наблюдательного совета ВФП:

«Компании «Уралхим» и «Уралкалий» уделяют большое внимание подрастающему поколению: начиная с детских садов и школ, и заканчивая университетами. Даже принимая на работу молодых специалистов, мы продолжаем инвестировать в их образование. Отдельное направление – спорт. Как известно, он укрепляет не только тело, но и дух, вырабатывает силу воли – неотъемлемое качество в любом деле. Наши компании всегда открыты для сотрудничества с молодыми, энергичными и амбициозными людьми. Уверен – сегодняшнее соглашение с Росмолодежью поможет достижению этих целей».

«Уралхим» уже на протяжении долгого периода времени осуществляет спонсорскую деятельность по разным направлениям. В 2020 году на финансирование благотворительных и социальных проектов было потрачено 358,7 млн рублей. Из них – 56,4 млн выделено на программу «Уралхим» – спорту» и 19,34 млн на программу «Уралхим» – детям».