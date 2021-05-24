«Уралхим»: более 4 млн рублей на поддержку кирово-чепецких школ

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» распределил грантовый фонд в размере 4,4 млн рублей среди школ города Кирово-Чепецка и Кирово-Чепецкого района. Средства будут направлены на реализацию образовательных проектов, нацеленных на повышение качества образования.

Депутаты Областного Законодательного собрания Кировской области и городской думы Кирово-Чепецка – сотрудники филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»–поздравили школы с окончанием учебного года и вручили грантовые сертификаты. Защита проектов школ города и района прошла в начале апреля.

Подобные мероприятия среди школ Кирово-Чепецка проводятся филиалом «КЧХК» в течение нескольких лет, а с 2019 года эта традиция распространилась и на школы района. Ежегодный конкурс направлен на создание среды, обеспечивающей высокий уровень качества образования и реализацию творческого потенциала школьников.

Комиссия в лице представителей компании «Уралхим», администрации Кирово-Чепецка и Кирово-Чепецкого района оценила презентации и уровень проработки проектов и в зависимости от полученных оценок распределила призовой фонд, который составил более 4,4 миллиона рублей.

«Учебный процесс должен быть современным, в школах должны открываться актуальные лаборатории, а это всегда требует финансовых вложений. Компания «Уралхим» понимает это и всегда старается поддерживать учебные заведения», – отметил Анатолий Шаблинский, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим».

В 2021 году филиал «КЧХК» окажет поддержку 10 школам города, многофункциональному ресурсному центру, Кировскому кадетскому корпусу и двум школам Кирово-Чепецкого района. Каждый сертификат номиналом от 100 до 600 тысяч рублей.

«Школы не первый год участвуют в нашем конкурсе. Направленность проектов очень многогранная. Нам важно, чтобы дети интересно учились и всесторонне развивались. Особенно приятно, что эта традиция стала ежегодной и для школ района. В этом году мы наградили две школы. Это школы сел Филиппово и Полом», – подчеркнула заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу, депутат Законодательного собрания Кировской области Елена Перминова.

Все проекты будут реализованы к новому учебному году.